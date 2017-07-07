Перша зустріч Трампа і Путіна не стане проривом – експерти

Перша зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна має відбутися у п’ятницю на полях саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі​. На зустрічі також будуть присутні держсекретар США Рекс Тіллерсон та голова МЗС Росії Сергій Лавров. Поки політологи гадають, чи увійде питання України до п’ятірки пріоритетних, Дональд Трамп з Польщі закликав Росію припинити політику дестабілізації, зокрема і в Україні.

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Експерти не очікують, що перша зустріч Путіна і Трампа стане проривом у двосторонніх відносинах Сша і Росії.

Очікування експертів, як американських, так і російських, набагато скромніші

«Максимум, що може бути: згода продовжити угоду щодо скорочення стратегічних озброєнь чи навіть обговорити підписання нової, – впевнений аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. – Насправді очікування експертів, як американських, так і російських, набагато скромніші, щоб собі не вигадувала російська еліта».

Політолог-міжнародник Максим Ялі звертає увагу на напругу у відносинах між двома країнами, яка передує цій зустрічі. На його думку, основною функцією зустрічі президентів є знайомство та обговорення позицій сторін.

«Безумовно, тема України буде однією з ключових, проте серйозних результатів не слід очікувати», – вважає він.

Натомість науковий співробітник Інституту Брукінгса та колишній заступник голови Центрального банку Росії Сергій Алексашенко не думає, що Україна буде в списку перших тем розмови Трампа і Путіна.

Є п’ять тем, які для президента Трампа більш важливі, ніж Україна

«Є хакерські атаки Росії на американську виборчу систему, боротьба з «Ісламською державою», Сирія, яка пов’язана з цим, є Північна Корея, Афганістан, проблема у роззброєнні: і Америка, і Росія збираються виходити з угоди про ракети середньої дальності. Тобто є п’ять тем, які для президента Трампа більш важливі, ніж Україна», – каже він, припускаючи, що, якщо розмова про Україну й зайде, то стосуватиметься виключно дотримання Мінських угод та участі США у «нормандському форматі».

Із такою оцінкою не погоджується Микола Белесков, нагадуючи, що держсекретар США Рекс Тіллерсон раніше назвав питання України однією з головних перешкод до нормалізації відносин з Росією. На думку експерта, єдиною причиною, чому Україну можуть обговорювати менше, ніж решту питань, може стати те, що нині ні Вашингтон, ні Кремль не мають бачення, як на основі компромісу вирішити протиріччя в цій сфері.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Герберт МакМастер заявляв про відсутність конкретного порядку денного цієї зустрічі. Колишній посол України в США Юрій Щербак висловлює думку, що зустріч буде суто ознайомчою. Хоча команда Трампа націлена на перезавантаження відносин із Росією, дії президента США обмежені Конгресом, Пентагоном, а також позицією американського суспільства та медіа. Крім того, поліпшенню російсько-американських взаємин не сприяють і конфлікти інтересів в інших регіонах світу, зокрема в Сирії, вважає дипломат.

«Поки вони не знайдуть згоди в Сирії, а згоди там неможливо знайти, існує дуже велика ймовірність зіткнення бойових літаків Росії і Сполучених Штатів, що може призвести до колапсу відносин між двома країнами», – застерігає він.

Якщо зустріч буде дійсно проривною для Росії, Конгрес може схвалити санкції

Незважаючи на відсутність чіткого плану перемовин Трампа і Путіна, Максим Ялі впевнений, що до них підготувались не тільки учасники, а й американський Конгрес. «Більш суворі санкції (проти Росії – ред.) вже пройшли сенат і зараз розглядаються в Палаті представників, – нагадує він. – Якщо зустріч буде дійсно проривною для Росії, Конгрес може схвалити санкції, тим самим позбавивши пана Трампа можливості потім їх скасувати».

Микола Белесков не відкидає можливості поступок Путіну з боку Трампа в тому, що стосується України, однак називає їх малоймовірними, в тому числі й в обмін на ширшу співпрацю з боку Росії в Сирії.

«Можливість для пакетного рішення зберігається, але це може призвести до того, що чи не вперше за історію Америки президента обмежать в можливості ведення зовнішньої політики», – каже експерт.

Раніше, виступаючи в Польщі, Трамп закликав Росію припинити політику дестабілізації зокрема і в Україні.

Максим Ялі вважає, що ця заява, окрім усього іншого, була сигналом Києву про те, що про майбутнє України не будуть домовлятися без її участі. Однак, на його думку, мова все ж ітиме про практичну реалізацію мінських домовленостей, і з результатами цих переговорів Рекс Тіллерсон приїде до Києва 9 липня.

Микола Белесков стримано коментує заяву президента США у Варшаві: «Я б не переоцінював серйозність намірів Трампа. Він сказав те, що від нього хотіли почути».

На думку експерта, публічна та непублічна дипломатія Трампа можуть відрізнятися. Однак, зазначає Белесков, російська агресія проти України підірвала не тільки регіональний, а й світовий порядок, і для Сполучених Штатів, які є основним його бенефіціаром, логічно захищати свої інтереси.

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