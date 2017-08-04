Радіо Свобода Daily: бокс без Володимира Кличка

Володимир Кличко йде з боксу

Український боксер Володимир Кличко оголосив про завершення кар’єри. Таке рішення означає, що він відмовляється від матч-реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Кличко професійно виступав у боксі з 1996 року. Він був чемпіоном світу за версіями WBO, IBO, IBF і WBA. У 1996 році став олімпійським чемпіоном на Іграх в Атланті. За 21 рік кар’єри Кличко провів 69 боїв, здобувши 64 перемоги (із них 53 нокаутом). Чим тепер займатиметься іменитий спортсмен, дізнаємося від нього за деякий час.

Їзда без правил

Від боксу до «спортивної їзди». Схоже, навіть після розформування ДАІ й створення патрульної поліції, на українських дорогах і далі існує каста недоторканних. Журналісти програми «Схеми» зафіксували, як «Мерседес» соратника й бізнес-партнера родини міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, народного депутата Ігоря Котвіцького перетинав подвійну суцільну смугу, як кортеж генерального прокурора Юрія Луценка виїжджає на зустрічну смугу, розвертається через подвійну суцільну лінію і як охоронець екс-голови Адміністрації президента, а нині секретаря Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна залагоджує ДТП.

Доповідь Росії в ООН

Росія 3 і 4 серпня звітує перед Комітетом з ліквідації расової дискримінації при ООН. Кремль, доповідаючи в ООН, спробує відвернути увагу світу від української заяви, яка прозвучала днем раніше на Радбезі ООН про постачання російських озброєнь на Донбас, прогнозують експерти. Чи вдасться Росії перекрутити або «перебити» заяви України, читайте за лінком.

30 копійок на біженця

Володимир Путін виділив грант, щоб на території всієї Росії, реалізовувати програму «Репатріація біженців на Донбас». Грант складає приблизно 200 тисяч гривень. З урахуванням того, що в Росії перебуває близько 600 тисяч біженців, це десь по 33 копійки на людину. Українські волонтери та експерти, які займаються проблемами біженців, вважають, що люди повернуться додому, як тільки завершиться війна. А грант, виданий Путіним, лише «на показ».

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Компанія білоруського бізнесмена Віктора Прокопені VP Capital відкликала з Національного банку України заявку на придбання української «дочки» російського «Сбербанку».

У Польщі допитують голову Європейської ради ДональдаТуска у справі про катастрофу Ту-154 під Смоленськом.

А Оболонський районний суд Києва погодився викликати як свідка колишнього постійного представника України при ООН Юрія Сергеєва на засідання у справі Віктора Януковича.

Чому горить «Хортиця»?

Кожен день – з кінця липня – горить Національний заповідник «Хортиця», де розташовані унікальні природні та археологічні об’єкти. МНС і волонтери в середньому гасять по дві пожежі на день. Співробітники заповідника вважають, що мають справу із цілеспрямованими підпалами. Сума завданої шкоди від пожеж на Хортиці вже перевищила мільйон гривень. Хто і для чого підпалює Національний заповідник? Про це дивіться у сюжеті.

Не робіть необдуманих вчинків!

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