Радіо Свобода Daily: 80-і роковини Великого сталінського терору

Річниця Великого терору

80 років тому в урочищі Сандармох, що в Карелії, почалися масові розстріли, які пізніше стали відомі як Великий терор. В карельських лісах лежить цвіт української культури початку ХХ століття. Його назвали «Розстріляним відродженням». Ці події раніше українські та російські правозахисники та історики відзначали разом. Але останніми роками ситуація докорінно змінилася. Радянський диктатор Йосип Сталін, який дав старт цим масовим вбивствам, нині в Росії очолив рейтинг найбільш видатних людей всіх часів і народів. При цьому майже половина росіян вважають, що сталінські репресії були «необхідними». І на цьому тлі відбувається переслідування російського історика Юрія Дмитрієва, який знайшов ті масові поховання та оприлюднив імена жертв політичного терору в СРСР.

Вирок Балуху

3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів за проукраїнську позицію. Так у підконтрольному Росії Роздольненському районному суді окупованого Криму завершився судовий процес над 46-річним жителем села Серебрянка Володимиром Балухом. Свій будинок він прикрасив українським прапором і табличкою з написом «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18». Про виняткову сміливість і патріотизм цього чоловіка детально описано за цим лінком.

День Національної поліції

Рівно два роки тому президент України Петро Порошенко підписав закон про Національну поліцію. Реформа МВС дозволила деполітизувати Національну поліцію, однак досі далека від завершення, наголошують експерти. Серед головних проблем цього органу вони називають, зокрема, плинність кадрів та відсутність послідовності у напрямах змін. З нагоди професійного свята українських поліцейських, які вдруге відзначають його 4 серпня, в ефірі Радіо Свобода експерти аналізували головні здобутки та напрями подальших реформ.

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Далі ми підготували для Вас дещо розширену підбірку новин. Але погодьтесь, всі вони важливі.

ЄС запровадив санкції проти Росії після скандалу з Siemens. До санкційного списку додали трьох чиновників і три компанії

Апеляційний суд Києва наклав арешт на так званий «вертолітний майданчик Януковича»

Суд визнав незаконним виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування Мінінфраструктури

Через кілька місяців на Донбасі працюватиме система блокування телерадіомовлення бойовиків

МВС і Генпрокуратура відреагували на сюжет програми «Схеми» про порушення правил дорожнього руху (ПДР) можновладцями, серед яких Юрій Луценко, Борис Ложкін та Ігор Котвіцький. «Ці порушення мали «винятковий характер» та «у деяких випадках порушення ПДР продиктоване оперативними заходами», –​ пояснили у відомствах».

Кавуни приплили

Славнозвісна баржа з херсонськими красенями нарешті вже дісталась до Київщини. Кавуни реалізовуватиме у Київській області як акційний продукт одна з мереж супермаркетів. Ми, звісно, їх зустріли, а також розпитали про перспективи річкових перевезень.

Влаштуйте собі приємні зустрічі!

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