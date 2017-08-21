Радіо Свобода Daily: звільнення в окупованому Криму 76-річного Сервера Караметова

Звільнення Караметова

76-річного Сервера Караметова звільнили. Зустрічати його приїхали кримчани з різних міст і сіл півострова. 10 діб адміністративного арешту Серверу Караметову «дали» за те, що він вийшов на одиночний пікет на підтримку одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза.

За день до звільнення на підтримку Сервера Караметова та загалом усіх кримських татар на одиночні пікети у російському Санкт-Петербурзі вийшли члени ініціативної групи «Стратегія-18». Активісти пообіцяли: акція проводитиметься щомісяця, по 18-х числах, в пам’ять про депортацію кримських татар у 1944 році.

«План Маршалла» для України

В Україні та в низці розвинених держав світу обговорюють «Новий європейський план для України» – проект підтримки української економіки та реформ, який розробили та підтримали парламентарі Литви і України. Цей проект, який порівнюють із повоєнним «Планом Маршалла», передбачає близько 5 мільярдів євро щорічної допомоги, яка має витрачатися під контролем ЄС на розвиток конкретних секторів економіки.

Чому Європа повинна допомогти українцям, у своїй статті відповідає політичний коментатор Віталій Портников. «Невдача України доведе, що цей простір не можна реформувати, а успіх України – що реформувати можна навіть Росію. А хіба не цього хочуть на Заході?» – зазначає він.

Саботаж дій НАБУ

В українських судах відбувається повний саботаж справ, переданих Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода директор НАБУ Артем Ситник. Крім цього, він розповів про розслідування резонансних справ, зокрема щодо відомостей у декларації голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої, про розтрати коштів проекту «Стіна», оцінив стосунки з очолюваною Юрієм Луценком Генпрокуратурою і розповів про використання «секретних агентів», які допомагають детективам НАБУ.

Далі декілька новин з-за кордону.

Зі США. Десятки тисяч протестувальників проти расизму і мови ворожнечі прийшли у центр американського міста Бостон, штат Массачусетс, щоб запобігти акції правих «Свобода слова». Хоча організатори заявили, що не будуть платформою для расизму чи фанатизму, деякі її супротивники були в одязі із зображенням жертви заворушень у Шарлотсвіллі.

Із Німеччини. Близько 500 неонацистів провели марш на вулицях Берліна, присвячений 30-й річниці самогубства колишнього заступника Гітлера Рудольфа Гесса. Їм дозволили мати один банер на кожних 50 учасників.

Із Фінляндії. Загальнонаціональною хвилиною мовчання вшанували пам’ять двох загиблих унаслідок нападу в місті Турку на заході країни у п’ятницю, коли були поранені вісім людей. Підозрюваного нападника, 18-річного громадянина Марокко, затримала поліція після того, як поранила його в ногу. Поліція розслідує напад як терористичний акт – якщо така кваліфікація підтвердиться, це буде перший такий теракт у цій країні.

«Здравствуй, Россия»

І про культурний обмін. «Російський центр науки і культури в Києві» відправив 70 українських дітей із різних шкіл на навчальні курси в Російську Федерацію по програмі «Здравствуй, Россия». Міністерство освіти й науки України прокоментувало цю ситуацію таким чином. Мовляв, зараз канікули. Діти можуть їхати за кордон, у тому числі і в Росію, якщо на це є воля батьків. Вчителька, яка організовувала відправку дітей, зараз у відпустці – може займатися тим, чим хоче. Та цей загалом дріб’язковий інцидент продемонстрував існування в Україні далеко не дріб’язкової проблеми», – пише у своїй статті проректор Острозької академії Петро Кралюк. Його аргументи з приводу того, чи є російська культура антиукраїнською, шукайте за цим останнім посиланням на сьогодні.

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