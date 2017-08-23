Радіо Свобода Daily: експерт Еллеман був цинічно використаний спецслужбами Росії –Турчинов

Доповідь про двигуни

Матеріал про те, що північнокорейська ракета розроблена за допомогою українських фахівців, російська сторона розповсюдила серед окремих представників акредитованого у Москві військово-дипломатичного корпусу ще на початку червня. Про це йдеться в оприлюдненій доповіді секретаря РНБО за результатами перевірки інформації, викладеної у статті видання The New York Times від 14 серпня 2017 року.

«На думку робочої групи, американський експерт Майкл Еллеман був цинічно використаний російськими спецслужбами як одна з багатьох ланок заздалегідь налагодженої Росією системи розповсюдження провокативної інформації», – зазначається у документі. Після почутого президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ ініціювати розгляд питання про непричетність України до ракетної програми Північної Кореї на засіданні Ради безпеки ООН.

Уроки Одеського СІЗО

Слідчі прокуратури продовжують обшуки у приміщеннях Одеського СІЗО та управлінні пенітенціарної установи в рамках кількох проваджень, відкритих після убивства співробітниці на території ізолятора. Так, прокуратура розслідує провадження про службову недбалість, катування і навіть портрет на стіні установи радянського діяча Фелікса Дзержинського. Ми ж тим часом опублікували матеріал про залучення самих в’язнів, так званих «блатних», до підтримання «порядку».

«Яструб» дипломатії

Курт Волкер, який замістив Вікторію Нуланд на посаді спецпредставника Державного департаменту США у справах України, досі майже не коментував своїх зустрічей із Владиславом Сурковим та Далею Ґрібаускайте. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує обговорити з Куртом Волкером переговори, які той мав із Сурковим вже у середу, 23 серпня. І вже після цього обоє, сказав Клімкін, детально прокоментують ситуацію. Ми ж опитали експертів-міжнародників про те, які новини привезе до Києва «яструб» Волкер. Їхні припущення зібрані тут.

«Тактика випаленої землі»

А тепер про те, чому горить донецький степ. Напередодні в області згоріло ціле село: в маленькій Новокам'янці з 5 будинків вогнем повністю знищено 4. І це – не єдина велика пожежа за останню добу. За даними українських військових і рятувальних служб, в результаті обстрілів постійно підпалюють будинки мирних жителів, господарські будівлі, поля і ліси. У селищі Жованка після умисного підпалу згоріло 19 будинків. У штабі АТО вже назвали такі дії «Тактикою випаленої землі». Більше про це читайте за лінком.

Підготовка до 26-ї річниці Незалежності

Із наближенням 26-ї річниці Незалежності України, пропонуємо Вам фото з виставки сучасного українського озброєння та військової техніки під назвою «Міць нескорених», що вже проходить на Хрещатику, а також відео репетиції українського та американського військових оркестрів, які разом вперше виконають пісню «Слався, Вкраїно».

Крім того, маємо також і думки людей із окупованих територій з приводу того, що, на їхню думку, отримала, а що втратила Україна за час Незалежності.

Найбільше підпільна церква та «батько підпілля»

30 років тому, в серпні 1987 року, понад 200 єпископів, священиків, монахів, віруючих заявили про вихід із підпілля Української греко-католицької церкви. Лист надіслали папі Іванові Павлу ІІ і тодішньому генсекретареві СРСР Михайлові Горбачову. Тоді весь світ дізнався про понад 40 років життя катакомбної церкви, які супроводжувались арештами, переслідуваннями. Тисячі квартир, будинків були підпільними церквами. У Львові донині збереглась квартира, яка вважається найбільшою підпільною церквою. Лінк на розповідь про неї та «батька підпілля» завершує цей огляд.

Будьте вірні собі!

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