(Друкуємо мовою оригіналу)

Праздники в оккупированном Донецке практически не отличаются от праздников до оккупации. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал журналист, дончанин Сергей Фурманюк. Он поделился идеей, что День Донецка можно праздновать в мае, а не совмещать с Днем шахтера.

– У Вас в связи с Днем Донецка праздничное настроение или не очень? Это уже четвертый год День Донецка прошел не под контролем Украины.

– Не очень. Но знаю, что «Українська народна рада Донеччини і Луганщини» организовала в Киеве праздник в честь Дня шахтера и Дня Донецка. Но мероприятие было не очень популярным и прошло с горьким привкусом отчаянья. У нас была дискуссия, когда это все организовать: опять привязывается к Дню шахтера или в конце мая, ведь в начале 90-х годов впервые день города был проведен в мае и означал конец трудового сезона и начала отпускных. Но потом, когда демократический совет потерпел поражение, тогда новая власть под руководством Звягильского – тогда мера города – перенесла и совместила два праздника. Думаю, в том числе и для того, чтобы увести накал творческих усилий и организации пышных торжеств от Дня Независимости. Фактически с тех времен День Независимости всегда уступал в Донецке дню города. Если кто помнит, то на День Независимости местные суды запрещали нам проводить демонстрации. Последний запрет был в 2013 году.​

– Но если не с Днем шахтера, то с чем у Вас ассоциируется Донецк?

– С городом миллиона роз. Донецк перестал быть городом шахтеров. Во-первых, основная роль экономики перешла на металлургические предприятия. Шахты тянули Донецк назад. То, что можно было на субсидиях зарабатывать олигархам деньги, вот это и выручало, и слава закрепилась. Город-побратим Донецка – американский город Питтсбург, а там на шахты и металлургические заводы водят экскурсии.

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– Чем празднования отличаются от довоенных дней города? Ведь пропаганда была давно. Вспомним Виктора Януковича с Ринатом Ахметовым на празднованиях.

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– К сожалению, наверное, ничего не изменилось. Те же исполнители, но, в силу бюджета, ниже рангом. До войны праздники тоже не были украинскими. Но люди живут, им хочется мира. Конечно человек радуется, когда город опрятный, но по качеству досуга, ни по вольностям, сегодняшний Донецк не сравнить с теми украинско-совковыми годами. Но, в тоже время, эффективной и качественной помощи людям от официального Киева для того, чтобы переждать этот период, нет. Донецк и Донбасс выживает сам.

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ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

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​​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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