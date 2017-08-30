Радіо Свобода Daily: бійці батальйону «Донбас» розповіли про свій Іловайськ

«Гоша» і «Лунатік» про Іловайськ

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що докладе всіх зусиль, щоб покарати організаторів і виконавців Іловайської трагедії. Водночас у Генштабі ЗСУ наголошують, що політизація подій під Іловайськом «грає на руку ворогові, штучно відволікаючи громадськість від справжніх винуватців, які перебувають у Кремлі».

У доповнення до офіційних повідомлень пропонуємо Вам розповідь двох бійців другої штурмової роти батальйону «Донбас» Богдана Кириченка («Гоша») і Олександра Ванека («Лунатік») про те, як російські підрозділи розстріляли українських бійців у «зеленому коридорі», і про те, як вони пішки вийшли з оточення. Їхні свідчення шокують і викликають тремтіння в руках. Втім, Ви мусите це прочитати.

Герой Тарасюк про звитяги на фронті

Далі розповідь про ще одного сміливця – 23-річного українського офіцера Василя Тарасюка. На параді до Дня Незалежності він був удостоєний звання Герой України і ордену «Золота зірка».

Простий, скромний, сільський хлопець із Волинської області, Ратнівського району, з села Заболоття. «Але ви не бачили його у бою», – зауважили побратими офіцера. Кажуть: він – мужній, сміливий, рішучий. Від 2016 року Василь воював на передовій у 72-й окремій механізованій бригаді, що розташовується у Білій Церкві Київської області і командував складними військовими операціями, був тричі поранений, а скільки контузій – не каже. Про фронт хлопець розповідати не любить та все ж декілька подробиць нам вдалося у нього випитати.

«Захід-2017» наближається

Міністерство оборони Білорусі вперше публічно повідомило про подробиці російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017», які пройдуть 14–20 вересня, а також відповіло на застереження, що ці маневри можуть стати початком агресії проти України чи сусідніх країн НАТО. Начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі генерал-майор Олег Бєлоконєв запевнив: до 30 вересня військові Росії повернуться додому.

Генерал заперечив припущення, що прикметою підготовки можливої агресії є замовлення Росією 4 тисяч вагонів на перевезення військ. Цього вистачить на півтори мотострілкові дивізії, а такими силами зробити агресію і окупацію не можливо. На такі речі здатний тільки «параноїк і ненормальний авантюрист», – сказав Бєлоконєв. Натомість військовий аналітик із Мінська Олександр Алесін припускає, що навчання не що інше, як відпрацювання перекидання російських військ до Білорусі.

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Над Японією пролетіла ракета КНДР

Північна Корея 29 серпня вперше з 2009 року випустила балістичну ракету, яка пролетіла над Японією. В країні увімкнули сирени. Японська телекомпанія NHK заявила, що ракета розпалася над водами біля північного острова Хоккайдо, ознак будь-якої шкоди наразі не зафіксовано. Посол Північної Кореї в ООН заявив, що дії Пхеньяна були відповіддю на військові навчання, проведені США і їхніми союзниками в регіоні. Тепер Японія і США обговорюють варіанти посилення тиску на КНДР.

«Дорогі першачки»

Лічені дні залишились до Першого дзвоника. Ми порахували і порівняли, скільки коштує зібрати першачка цього року в різних містах України.

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