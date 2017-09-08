Радіо Свобода Daily: Порошенко у Раді говорив про «внутрішню кухню»

Промова Порошенка

Президент України Петро Порошенко у щорічному зверненні до Верховної Ради приділив багато уваги внутрішній «політичній кухні» України. Він закликав фракції, усупереч змаганням за електорат, не розхитувати країну. Дострокові перевибори лише нашкодять, переконаний Порошенко. Він також дорікнув тим політичним силам, які приваблюють виборців популістськими соціальними гаслами. І закликав Верховну Раду скасувати врешті депутатську недоторканність, нехай і з 2020 року – для наступного скликання. Як парламентарі відреагували на такі слова президента? Про це читайте у матеріалі «Популізм, вибори, помилки: депутати відповідають на промову Порошенка».

Тим часом поки всередині парламенту виступав президент, під його стінами під час акції автомобілістів група невідомих принесла шини і намагалася підпалити їх. Учасники акції повідомили про провокацію і затриманих.

Ще декілька новин коротко.

Суд заборонив синові Шуфрича 2 місяці сідати за кермо

А МЗС повідомив, що зниклий в Білорусі українець Павло Гриб перебуває у СІЗО в Краснодарському краї Росії.

«Дуже невдалий розіграш»

Колишній волонтер, а нині військовослужбовець Дмитро Тропша вимагає притягти до відповідальності одного з найактивніших членів волонтерського руху, радника віце-прем’єр-міністра Олексія Ліпіріді. Тропша каже, що більш ніж два роки тому Ліпіріді вирішив пожартувати над своїми колегами, але розіграш виявився невдалим. Сьогодні поліція розслідує кримінальне провадження, де фігурують обидва волонтери. Одна зі статей – викрадення людини. У волонтерському середовищі деякі вважають, що історію розкручують задля дискредитації волонтерського руху і заради боротьби проти Ліпіріді. Сам Ліпіріді каже, що співпрацював зі слідством у статусі свідка і більше до нього питань не було. Про невдалий розіграш і ймовірну участь у ньому журналістів «Нового каналу» читайте тут.

А тепер до подій у світі.

Таємничі вчені і воднева бомба

Двоє вчених, які потрапили на спільне фото з Кім Чен Ином перед випробуванням ядерної зброї минулої неділі, відіграли ключову роль у створенні найпотужнішої зброї масового ураження для Північної Кореї – принаймні, в цьому впевнені експерти, опитані агентством Reuters. У січні 2016 року обидва вчених були номер один і номер два в списку нагороджених медалями. Хто вони, читайте за лінком.

Facebook про «ферму тролів» із Росії

Представники компанії Facebook розповіли на слуханнях в Конгресі США про мережі недостовірних акаунтів у соціальній мережі, які розміщували рекламу в період президентських виборів США. Газета The Washinghton Post наводить цитату з виступу представника Facebook: «Є докази того, що деякі з облікових записів пов'язані з «фермою тролів» у Санкт-Петербурзі, відомої як «Агентство інтернет-досліджень», хоча ми не можемо отримати незалежного підтвердження цієї інформації». Серед тем, які просували ймовірні «тролі» в соціальній мережі, були страхи перед масовою імміграцією, расова дискримінація, право на вільне володіння зброєю і ставлення до геїв.

No smoking

Міністерство охорони здоров’я повідомило про зменшення кількості курців в Україні. Порівняно з 2010 роком, у 2017 році частка дорослих, які курять (щоденно та епізодично), та частка щоденних курців скоротилися майже на 20%. Значущі зміни відбулися серед чоловіків, у той час як серед жінок таких змін не спостерігалося. Загалом щоденно курить 7,2 мільйона дорослих українців, а щоденними курцями лишаються 35,9% чоловіків та 7,0% жінок.

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