Радіо Свобода Daily: Кличко прилетів із Неаполя з відомими столичними забудовниками

Чартер на трьох

Розпочнемо зі свіжого і, як завжди, важливого розслідування програми «Схеми». Знімальна група зафіксувала, як мер Києва Віталій Кличко літає приватним літаком разом із власниками та керівниками великих будівельних компаній, які масово забудовують Київ (в тому числі з численними порушеннями будівельних норм та здорового глузду). Є навіть конкретні свідчення, як мер ставав на бік цих комерсантів у спірних забудовах. Тож чи не потрапив він під їхній вплив? І який зиск з цього має? Дивіться сюжет й робіть висновки.

Старт навчань «Захід-2017»

На 10 полігонах Білорусі та Росії 14 вересня розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017». За даними білоруського Міністерства оборони, на території Білорусі навчання відбудуться на семи полігонах та у двох окремих місцевостях, а візьмуть в них участь 10 тисяч 200 військовослужбовців, із них 7 тисяч – із білоруських підрозділів, а 3 тисячі – з російських. Ось тут ми зібрали деякі факти про ці навчання.

Також ми вкотре звернулись за коментарями до фахівців, які зауважують: значно більшу загрозу для України становлять військові навчання, які нині проходять на території Російської Федерації і в окупованому Криму.

Лавринович і «конституційний переворот»

Печерський суд Києва почав слухати справу щодо захоплення державної влади колишнім президентом Віктором Януковичем, одним із обвинувачених у якій є тодішній міністр юстиції Олександр Лавринович. Наразі запобіжного заходу Лавриновичу обрати не змогли через те, що він прийшов на суд без адвоката. У Генпрокуратурі вже побачили у цьому ознаку затягування процесу та наполягли на призначенні екс-міністрові юстиції додаткового державного захисника.

Далі коротко.

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії через загрозу суверенітетові України

Екс-заступнику генпрокурора України, соратнику екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі Давіду Сакварелідзе повідомили про підозру у справі щодо подій на польсько-українському кордоні

Громадянин України Павло Гриб отримав у російському СІЗО продукти, речі і гроші, питання з ліками ще вирішується

Київрада заборонила продаж алкоголю в МАФах, а також надала Музею Революції гідності земельну ділянку площею 1,2 гектара на алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська), 3

У Криму знімають таблички УПЦ

В окупованому Криму на деяких храмах Української православної церкви (Московського патріархату) зникли таблички про належність до цієї церкви. На деяких храмах взагалі немає написів «УПЦ», на деяких написано «Московський патріархат». В Українській православній церкві Київського патріархату заявили, що таблички «Московський патріархат» на кримських храмах доводять «фальшивість заяв керівництва Київської митрополії МП, що кримські єпархії належать до УПЦ».

Кришечка і маркетинг

Із перших днів російської агресії проти України через соціальні мережі волонтери пропонували збирати пластикові кришечки на протези для поранених оборонців країни. При цьому волонтери попереджали: протези з кришечок ніхто не робить – кришечки продають для подальшої переробки, а зібрані кошти передають на потреби поранених бійців, родинам переселенців тощо. Про український варіант збору пластикових відходів у завершальному лінку на сьогодні.

Живіть в гармонії з природою!

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