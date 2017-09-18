Чого вимагають від Парубія ветерани АТО – ранковий ефір Радіо Свобода

Хто захистить позичальників від банкірів?

Що має зробити український парламент для соціально-правового захисту ветеранів та учасників бойових дій?

Чи може велосипед в Україні стати повноцінним транспортом?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: старший радник голови правління «Укрексімбанку» Борис Соболєв, президент Економічного дискусійного клубу Анатолій Максюта; голова ГО «Юридична сотня» Леся Василенко, заступник керівника управління у справах ветеранів війни і АТО Олег Медведчук, представник головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України Віталій Голота, народний депутат Олег Петренко; координатор Асоціації велосипедистів Києва Ксенія Семенова, голова Львівської асоціації велосипедистів Орест Олеськів.