Радіо Свобода Daily: хто з депутатів «вбиває» законопроекти?

Порошенко в ООН

Президент України Петро Порошенко звернувся до країн-членів ООН. Ось декілька моментів:

заявив, що миротворчі пропозиції Москви є прикладом прагнення легалізувати бойовиків і заморозити конфлікт на Донбасі і закликав якнайшвидше розгорнути миротворців ООН на Донбасі на українських умовах

закликав країни-члени ООН визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом

назвав необхідним створити «міжнародну групу друзів українського Криму»

Якщо бажаєте подивитись весь виступ Петра Порошенка, то він тут.

«Убиті» законопроекти

У Верховній Раді України розповіли, скільки законопроектів були визнані корупційними і не потрапили до парламенту, а також назвали лідерів за кількістю подання таких документів. Комітет із питань запобігання і протидії корупції склав рейтинг на основі аналізу, який проводили експерти. Таким чином комітет фактично прозвітував про свою діяльність, але викликав обурення в тих політиків, які опинились серед лідерів негативного рейтингу. Депутати кажуть, що деякі законопроекти взагалі обходять антикорупційний комітет і потрапляють відразу до Верховної Ради. У яких політсил більше корупційних законопроектів і хто подав найбільше – у матеріалі.

E-Health

У Міністерстві охорони здоров’я оголосили про початок тестової роботи електронної бази пацієнтів E-Health: сімейні лікарі відтепер можуть додавати себе і пацієнтів до системи. Це потрібно для того, аби держава знала, за скількох пацієнтів вона платитиме, коли стартує реформа фінансування медичних послуг. Між тим, для внесення в електронну систему потрібно, щоб пацієнт підписав угоду зі своїм лікарем у паперовому вигляді, але, як розповідають лікарі у регіонах, їхні пацієнти наразі це робити не поспішають.

Суд відпустив екс-мера Слов’янська Нелю Штепу із СІЗО під домашній арешт

Колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі попросив держоргани надати йому охорону як людині без громадянства

Парламент Румунії офіційно засудив новий закон про освіту в Україні

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«Переселенська блуканина»

«Party на хаті» або «Вечірка вдома» – таку акцію організували перед Кабінетом міністрів України переселенці. Вимога – ухвалити програму «Доступне житло» на 2018 рік і виділити під неї гроші в бюджеті. Цікаво, що відповідні постанови через кілька годин були ухвалені урядом. Але радіти рано, кажуть переселенці. Тепер головне питання – чи виділить держава гроші для будівництва житла для тих, хто втік від війни?

Крім того, продемонструвати всю кількість проблем, з якими стикаються переселенці, в ігровій формі взялися автори настільної гри «Переселенська блуканина». Завдання гри: за допомогою грального кубика і фішок пройти масштабне ігрове поле, читаючи описи ситуацій та подальші вказівки до дій. Перемогою вважається облаштування та наявність свого житла у безпечному місці. Цікавим є допис у правилах: «Якщо не вистачає сили рухатися уперед, ви завжди можете повернутися жити на непідконтрольну територію».

Землетрус у Мексиці

І до подій у світі. «Спочатку сильно затрусилась підлога, немов поруч проїжджала якась гігантська вантажівка. Потім затрусились стіни, люстра захиталася, і почали падати стільці, посуд і шафи. Тікаючи з дому, я почув, як лунає над містом виття тисяч собак», – так описує один із очевидців початок найсильнішого за останні 32 роки землетрусу в центральній Мексиці. Число загиблих уже зросло до щонайменше 226 осіб, скільки ще живих і мертвих залишається під завалами – невідомо. Свідчення очевидців і фотографії катастрофи тут.

«Людина, яка запобігла ядерній війні»

На завершення сьогодні історії двох непересічних чоловіків, але, на жаль, вже покійних.

Перша – про Станіслава Петрова – людину, що врятувала світ від ядерної війни між Сполученими Штатами і СРСР у 1983 році.

Друга – про Осипа Зінкевича – засновника і керівника видавництва «Смолоскип», благодійний фонд якого зробив багато для підтримки молодих українських письменників.

Плекаймо добру пам’ять про світлих людей!

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