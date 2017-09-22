Радіо Свобода Daily: годинна зустріч Порошенка і Трампа

Порошенко зустрівся із Трампом

Зустріч президентів України і США відбувалася в Нью-Йорку, куди президент України ще 18 вересня прибув для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. В зустрічі президентів також взяли участь віце-президент США Майк Пенс, державний секретар США Рекс Тіллерсон, спеціальний представник президента США по Україні Курт Волкер та інші офіційні особи – як з американського, так і з українського боку.

«Важлива позиція, що США повністю підтримали пропозиції України, мої пропозиції, які були озвучені ще в 2015 році, щодо розміщення на сході України, на окупованій території, миротворців з мандатом Ради безпеки ООН», – сказав Порошенко.

Що можна сказати про підсумки зустрічі президентів України і США та що порадив техаський конгресмен Трампу перед зустріччю з Порошенком, читайте за лінком.

Відгуляли весілля

Святкування весілля сина Юрія Луценка 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом перетворилось на місце скупчення адміністративного ресурсу. А спроби знімальної групи програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») зафіксувати це для оприлюднення суспільно важливої інформації, закінчилися силовим нападом на журналіста та оператора «Схем» співробітниками Управління державної охорони, які охороняли цей захід. Одним словом, дивіться самі.

Яценюк у Придністров’ї

Прес-секретар колишнього прем’єр міністра України Арсенія Яценюка повідомила, що Росія звинувачує Яценюка також в участі у бойових діях у Придністров’ї. Вона опублікувала начебто матеріали Слідчого комітету Росії. На одній із представлених світлин нібито Яценюка себе упізнав колишній член УНА-УНСО В’ячеслав Артеменко. Про «Яценюка» як ветерана вже двох воєн (в тому числі Чеченської) читайте тут.

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«Рашагейт»

А у Вашингтоні найближчим часом розіграється нова політична драма. Три комітети Конгресу відновлюють публічне розслідування справи про втручання Росії в американський виборчий процес. Починає активно діяти і спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Скоро він розпочне викликати на допити колишніх і чинних радників президента. Через це вони найняли досвідчених адвокатів, чиї послуги коштують їм 500-1000 доларів на годину.

Рош-га-Шана

В Умані вперше за багато років під час святкування єврейського Нового року, Рош-га-Шана, стався вибух – постраждали двоє людей. На місці події побувало кілька оперативно-слідчих груп, у тому числі спеціалісти зі столиці. Крім вибуху вночі, сталася пожежа, а вдень поліція затримала ізраїльтянина з великою кількістю наркотиків. Тим часом святкування Рош-га-Шана триває – цього року приїхало близько 30 тисяч прочан.

Ну і як без приводу для гордості. Сьогодні їх у нас аж 12. 12 українців-сучасників, які підкоряють світ своєю майстерністю

Працюйте в задоволення!

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