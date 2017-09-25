Радіо Свобода Daily: замах на окупованій частині Донбасу на «Ташкента»

Замах на «Ташкента»

Розпочнемо з того, що у суботу в центрі Донецька вибухнула машина так званого «міністра доходів і зборів» угруповання «ДНР» Олександра Тимофеєва на прізвисько «Ташкент» (воював в «Оплоті», зокрема, за Донецький аеропорт). «Тимофеєв проводив кулуарні перемовини з кураторами Кремля щодо прагнень посісти «трон» ватажка терористів «ДНР» Захарченка. Сам так званий «міністр» живий, але перебуває у реанімаціі у критичному стані», – заявив радник голови МВС України Зорян Шкіряк.

Для надання допомоги Тимофеєву нібито викликали лікарів із російського Ростова-на-Дону, оскільки стан пораненого не дозволяв транспортувати його до Росії. Втім, у «міністерстві доходів» угруповання «ДНР» повідомили, що Олександр Тимофеєв «живий і здоровий».

Приватні в’язниці для наркозалежних

Ґрати на вікнах, двоярусні ліжка із дощок і фізичні покарання за непослух – прокуратура і поліція нещодавно заявили про викриття у Запоріжжі незареєстрованого «реабілітаційного центру» для алко- та наркозалежних при релігійній організації, де насправді силоміць утримували і катували людей. Водночас, як зазначають правозахисники, сьогодні в Україні передбачено винятково добровільне лікування залежностей, якщо інакше не вирішив суд, але споживачі наркотиків опиняються у полі зору силовиків значно частіше, аніж наркоторговці. Про те, як така ситуація стала можлива та як в Україні взагалі допомагають наркозалежним, Радіо Свобода розповів голова правління «Експертного центру з прав людини» Юрій Бєлоусов.

Дискусійний освітній закон

Угорський міністр Золтан Балог попросив про особисту зустріч із міністром освіти Лілією Гриневич через новий закон України про освіту. Тим часом політичний оглядач Віталій Портников вже знайшов шлях подолання непорозумінь з сусідами через новий освітній закон.

Перше, що необхідно зробити, пише він у своїй статті, – це не ототожнювати позицію країн Європи та позицію Росії. Друге, що важливо – це зрозуміти політичні еліти країн, з якими ми ведемо суперечку навколо закону «Про освіту». Третє, на що слід звернути увагу – це на ставлення до того, що відбувається, самих національних спільнот.

«Україна не хоче відібрати румунську – у румунів, угорську – в угорців, польську – у поляків. Україна хоче дати всім їм можливість знати українську. Для розуміння цієї простої тези не вистачає всього лише довіри», – наголошує Портников

У Німеччині пройшли парламентські вибори. За даними екзит-полів, найбільше голосів виборців набрав блок ХДС/ХСС, очолюваний Анґелою Меркель, – від 32,5% до 33,5%. Президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гройсман вже привітали Ангелу Меркель з перемогою, а її головний суперник Мартін Шульц заявив, що піде в опозицію.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб із можливістю застави у 5 мільйонів гривень для обох суддів із Дніпра – Геннадія Підберезного та Наталії Овчаренко, яких підозрюють у спробі підкупити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького

Бомбардувальники США пролетіли неподалік узбережжя Північної Кореї.

У російському Санкт-Петербурзі десятки людей вийшли на несанкціоновану антивоєнну акцію з прапорами України і кульками синього і жовтого кольорів.

У канадському Торонто стартували «Ігри нескорених», в яких цього року вперше змагатиметься українська команда.

А Паралімпійська збірна України з футболу перемогла команду Ірану у фіналі Чемпіонату світу, що проходив в Аргентині і стала чемпіоном світу. ​

У Вас попереду також багато перемог. Вперед!

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