Радіо Свобода Daily: життя на широку ногу Володимира Гуцуляка

Калинівка. Наслідки

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав імовірну причину вибухів на арсеналі в Калинівці. Вибухи, за його словами, були спричинені, ймовірно, через закладений детонатор.

Тим часом поліція Вінниччини отримала близько півсотні повідомлень про виявлення боєприпасів жителями Калинівки. Також із заявами про крадіжки з будинків звернулися шестеро місцевих жителів. А от як виглядають склади з повітря, дивіться у фотогалереї.

Далі коротко.

Президент України Петро Порошенко доручив подати до суду на Росію через будівництво Керченського мосту

Трьом колишнім високопосадовцям Міністерства внутрішніх справ України оголосили підозру у справі про розстріли протестувальників на Майдані

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер очолив раду директорів «Роснефти»

Нові кандидати в президенти

Заяви Олександра Онищенка, Інни Богословської, Нелі Штепи про намір брати участь в наступних президентських перегонах – це або початок політичної гри, щоб у майбутньому відтягнути частину голосів у вагомих кандидатів, або політичний фарс, на який не слід зважати, кажуть експерти. При цьому політичний оглядач Ігор Чаленко застерігає: українці на виборах можуть повірити популістам. Чи варто сприймати всерйоз подібні заяви про президентство, читайте за лінком.

Позичене життя Гуцуляка

Один із ключових департаментів Генпрокуратури – з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – нерідко звинувачували у зведенні рахунків з політичними та бізнесовими опонентами владної верхівки. Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») придивилась до стилю життя очільника цього легендарного департаменту Володимира Гуцуляка. Попри порівняно невелику бюджетну зарплату, йому вдається жити на широку ногу.

Рік неволі Сущенка

Журналіст Роман Сущенко вже рік, як заарештований в Росії і перебуває в СІЗО. На його підтримку колеги провели акцію: 365 повітряних куль із портретом Романа Сущенка випустили в небо співробітники «Укрінформу». Листа зі словами підтримки журналісту написав і один із лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умеров, якого суд в окупованому Криму 27 вересня засудив до двох років колонії-поселення. «Адвокат каже, що сподівання лише на обмін, інакше Романа не витягти», – заявляє дружина Романа Сущенка.

«Історія має значення»

У Києві вшановували жертв Бабиного Яру, де у роки нацистської окупації міста у 1941-1943 роках були розстріляні, за різними даними, від 70 до 150 тисяч осіб: євреїв, ромів, пацієнтів психіатричної лікарні, активістів ОУН і радянських військовополонених. До місця трагедії відбулася жалобна хода, меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» ініціював масштабний флешмоб «Історія має значення». Учасники мовчки пройшли від перетину вулиць Мельникова та Дорогожицької «дорогою смерті». Таким чином, вони повторили маршрут, за яким 76 років тому, не здогадуючись, що на них чекає, йшли жертви трагедії.

Подолала рак... танцюючи

Коли Поліна Соболевська разом із мамою вдвох прогулюються Каховкою, нікому й на думку не спаде, яке нещастя їм довелося подолати, аби просто ось так іти разом по вулиці. І тим більше важко повірити, що ця симпатична усміхнена дівчинка – чемпіонка України зі східних танців і має безліч медалей. Почувши їхню історію, мимоволі згадуєш, що в своєму житті ти звик називати проблемами. І починаєш усвідомлювати: висота досягнень деяких людей вдвічі більша, ніж здається, бо складається ще й з глибини тієї прірви, з якої їм довелося вибиратися. Не пошкодуйте часу на перегляд цього відео.

Ви все зможете, якщо захочете!

Ваше Радіо Свобода Daily бажає приємних вихідних і прощається до понеділка

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.