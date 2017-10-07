Радіо Свобода Daily: з блокуванням трибуни і запаленою шашкою проголосували за закони щодо Донбасу

Голосування в диму

Димова шашка в сесійній залі парламенту, блокування трибуни і крики про зраду – парламент, зрештою, проголосував за два дискусійні президентські законопроекти. Один законопроект ухвалений повністю, а за інший проголосували в першому читанні. Вони офіційно називають Росію агресором і мають визначати порядок самоврядування та реінтеграції окупованої частини Донбасу. Після дискусій у Верховній Раді та під її стінами із текстів викинули згадки про Мінські домовленості та домовились чіткіше прописати питання Криму.

Позафракційний депутат Юрій Левченко згодом заявив, що це він підпалив шашку, проте не він приніс і не він кинув. На оприлюднених журналістами відео видно, що «допомагав» Левченку у цьому депутат Семен Семенченко («Самопоміч»).

Як оцінювати ці законопроекти? На таке запитання ми попросили дати відповідь колишнього представника України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінську Романа Безсмертного. «Поки товстий схудне, то худий здохне», – сказав він нам, додавши: «Захід стимулює українську владу робити «хоч щось», аби ті могли продовжити санкції проти Росії. До того ж ухвалення закону про деокупацію не зупинить війну, а навпаки – спровокує Кремль на жорсткі кроки». Більше його аргументів шукайте у повній версії програми «Ваша Свобода».

Тим часом ухвалення закону про продовження особливого статусу на Донбасі вже привітали Франція і Німеччина, а речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков закон про реінтеграцію Донбасу розкритикував і позитивно оцінив – щодо так званого «особливого статусу».

Далі трішки не менш важливих новин.

Затриманому в справі про руйнування 5 жовтня пам’ятника героям Небесної сотні в Києві суд обрав запобіжний захід – арешт на 2 місяці з можливістю внесення застави у 320 тисяч гривень

Українці зможуть купити необмежену кількість страхового стажу для виходу на пенсію

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт, який цього року літав у Сирію до Асада на російському урядовому літаку, добровільно подав у відставку, як цього і вимагала Україна .

А нобелівську премію миру отримає «Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї».

У пошуках втраченого мистецтва

Витвори мистецтва українців, що мають передаватись із покоління в покоління, – це спільний скарб нації, і саме на державу покладені функції з його збереження. Журналісти проекту «Схеми» ретельно придивились, як ці функції виконуються. Досі залишається звичною практикою передача картин із музеїв до закритих кабінетів урядовців на тимчасове експонування. Більше того, деякі мистецькі роботи не тільки залишаються недосяжними для споглядання простими українцями, а й часом… просто губляться. Загадково зникають і з-під носа чиновників, і з самих музеїв. Часом дослідити, де вони, не під силу навіть правоохоронцям. Це означає, що масштаб викрадених або загублених культурних цінностей України сьогодні навіть неможливо оцінити. Історія про картинне шахрайство від Сергія Андрушка – у спецрепортажі «У пошуках втраченого мистецтва».

Важко стриматись і не додати: одні з найдорожчих картин – у кабінеті прем’єр-міністра України. Так, в кабінеті Володимира Гройсмана висять три картини з Національного художнього музею України загальною вартістю понад 6,5 мільйона гривень. А в кабінеті президента Петра Порошенка журналісти впізнали картину художника Сергія Васильківського «Околиці кам’яної балки». Її оцінювана вартість під час передачі в Адміністрацію президента становила 20 тисяч доларів.

Антивірус «Касперського» допоміг Росії викрасти державні таємниці США

Американське видання The Wall Street Journal повідомляє, з посиланням на численні анонімні поінформовані джерела, що у 2015 році уряду Росії вдалося отримати дані про те, як США здобувають доступ до комп'ютерних мереж інших країн та захищаються від кібератак. Дані було викрадено з домашнього комп'ютера співробітника-контрактника Агенства з національної безпеки. При цьому російські хакери скористались антивірусним програмним забезпеченням «Лабораторії Касперського», яке було встановлене на домашньому комп'ютері.

На завершення сьогодні тримайте від нас квіти. А вірніше, зображення композиції із хризантем. Вони – частина квіткової виставки «Фантастична історія», яку відкрили у Києві. (Більше фото у нашій квітковій фотогалереї).

Квітніть!

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