Радіо Свобода Daily: розбиті скульптури Сталіну і Леніну в День пам’яті жертв голодоморів

Голодомор: «йоготамнебуло»

Цими вихідними Україна згадувала жертв страшної трагедії української нації – Голодомору-геноциду. Останнім його свідкам приблизно 90 років. 85 років тому це були діти: хлопчикам і дівчаткам у 1932–1933 роках було від п’яти до одинадцяти літ. Біло-сиві носії пам’яті про жахи, спричинені голодом, холодом і насиллям з боку комуністичних активістів, нині ображаються на байдужих людей із нинішнього комп’ютеризованого ХХІ століття. «Кажуть, Голодомору не було. Може, кому, хто ще не народився, то й не було. А нехай повірять і мені, як я здіймала ґвалт, плакала від голоду і холоду», – ображається на тих, хто ставить під сумнів акт геноциду проти українського народу одна з його свідків Тамара Бедренко.

Щоб привернути увагу до цієї трагедії в Кривому Розі біля пам’ятника жертвам Голодомору та політичних репресій активісти розбили скульптурну голову Леніна і викинули уламки у смітник. А у Запоріжжі розбили погруддя Сталіну, а залишки пам’ятника принесли до меморіалу жертвам Голодомору 1932–1933 років.

У цей час президент України Петро Порошенко виступив за схвалення закону про відповідальність за невизнання Голодомору і Голокосту. Також він висловив побажання, щоб у Росії нова еліта теж визнала Голодомор геноцидом. «Або хоча б покаялася за нього», – сказав президент.

Що заважає світові визнати Голодомор 1932–33 років геноцидом українців? На що опираються ті країни, чиї парламенти це вже зробили? Про це ми розпитали провідних правників у галузі міжнародного права і юристів.

Крім того, у нас на сайті Ви на власні очі можете побачити, як влаштовували Голодомор на Донбасі. На кадрах, знятих фотографом-любителем з села Сергіївка Покровського району Донецької області Марком Залізняком, закарбувалися страшні сторінки української історії: розкуркулення, колективізація і Голодомор. Все це відбувається в селі Удачне Покровського (тоді – Красноармійського) району Донеччини. Хто на них? І як вдалося цій людині зняти те, що радянська влада приховувала?

А тут історія запорізького будинку немовляти, у стінах якого, за даними місцевих істориків, у роки Голодомору померло щонайменше 700 дітей.

«Марне очікування»

«Марне очікування» – акції під такою назвою відбулися в аеропортах України, Польщі та Чехії. Вони присвячені 28-му дню народження кримського активіста Олександра Кольченка, який той змушений зустрічати за ґратами в Росії. Вдома на нього чекають рідні і друзі, а з недавнього часу – і кіт Сніжок, якого молодий чоловік, щоправда, ще не бачив: кошеня взяли з «перетримки» на роковини його арешту. Сніжок – теж громадський активіст: веде фейсбук-сторінку і бере участь в акціях на підтримку свого господаря.

«Іноземні агенти»

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про засоби масової інформації – «іноземних агентів», і він вступив у силу. Тепер ЗМІ, які отримують фінансування з-за кордону, можуть бути визнані «іноземними агентами».

Попередження про можливі обмеження в їхній роботі вже отримали «Голос Америки», CNN і німецький міжнародний мовник Deutsche Welle і кілька проектів Радіо Свобода. Втім, президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Том Кент наголосив, що Радіо Свобода продовжить свою журналістську роботу із забезпечення точною і об’єктивною інформацією своєї російськомовної аудиторії.

Хто воював, того бізнесом не злякати

Навчити ветеранів війни з Росією на Донбасі будувати власну справу, або працевлаштувати їх у уже наявному ветеранському бізнесі, допомогти їм із психологічною реабілітацією та зробити незалежними від соціальних виплат, а також – сформувати образ успішного ветерана-підприємця, який працює чесно та є прикладом для наслідування. Такі цілі поставила перед собою «Асоціація підприємців-ветеранів АТО», запустивши кампанію з популяризації соціального підприємництва серед ветеранів. «Любиш щось та маєш талант? Підіймай ср…ку і роби!» Це – один зі слоганів у мотиваційних відео-історіях асоціації.

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