Україна і Білорусь: на співпрацю впливає Кремль – експерти

Київ – Набирає обертів українсько-білоруський «шпигунський скандал»: Білорусь висунула обвинувачення громадянинові України, журналісту Павлові Шаройку, заарештованому 25 жовтня, за статтею «шпигунство».

Як стверджує КДБ Білорусі, Шаройко нібито мав цілу мережу «агентів», а куратором групи білоруські спецслужби назвали першого секретаря посольства України Ігоря Скворцова, якого було видворено з Білорусі. У відповідь Київ вислав радника посольства Білорусі в Україні.

Українські експерти з цього приводу зауважують: насправді Білорусь, попри дружні заяви, дружньою для України бути не може. Адже керівництво Білорусі, її президент Олександр Лукашенка залежні від Росії: фактично Білорусь перебуває під контролем Росії, а сектор її безпеки підпорядкований російським спецслужбам.

Павло Шаройко – не перший з громадян України, хто цього року потрапив у тенета російських спецслужб на території Білорусі, кажуть фахівці. І нагадують історію із затриманням 19-річного українця Павла Гриба: 24 серпня його затримали на території Білорусі і вивезли до Росії, де він перебуває у СІЗО міста Краснодар. ФСБ Росії підозрює юнака у тероризмі.

Після затримання Гриба український політолог, колишній посол України у Білорусі Роман Безсмертний в ефірі Радіо Свобода наголосив: російські спецслужби діють, майже не криючись, на територіях держав, які лояльні до Кремля або ж підпорядковані Росії.

Згадайте ситуацію, коли навіть члена Тристоронньої контактної групи (з розв’язання конфлікту на Донбасі) Ірину Геращенко не допустили на зустріч цієї групи

«Згадайте ситуацію, коли навіть члена Тристоронньої контактної групи (з розв’язання конфлікту на Донбасі) Ірину Геращенко не допустили на зустріч цієї групи. Я маю підстави стверджувати, що частину білоруських спецслужб використовують російські спецслужби для того, щоб здійснювати різні оперативно-тактичні розвідувальні, контррозвідувальні операції. Більше того, особливо на території Вітебської, Гомельської, Мінської областей операції проти громадян України, проти бізнесменів проводяться постійно», – повідомив Безсмертний.

Він порадив українцям утриматись від поїздок до країн-сателітів Російської Федерації, де їм може загрожувати небезпека.

«Є залежність Лукашенка від Росії» – Солодкий

Враховуючи політичну та економічну залежність Білорусі від Росії та спільний безпековий простір між двома країнами, від президента Лукашенка не варто очікувати активної підтримки України. Ба більше, унаслідок цього Мінськ голосує проти міжнародних резолюцій на підтримку України, а російські спецслужби відпрацьовують свої операції проти України на території Білорусі. Про це в інтерв’ю для Радіо Свобода розповів аналітик центру «Нова Європа» Сергій Солодкий.

Білорусь входить у спільний з Росією оборонно-безпековий блок, є також страшенна залежність Лукашенка від Росії в економічному плані

«Білорусь входить у спільний з Росією оборонно-безпековий блок, є також страшенна залежність Лукашенка від Росії в економічному плані. Звісно, ми маємо бути реалістами, прагматиками і сподіватись на те, що Білорусь стане партнером і союзником України, не варто, попри всі наші побажання. Тому час від часу спалахують скандали щодо того, що громадян України розгортають на українсько-білоруському кордоні, оскільки вони потрапляють у російські «чорні списки» тощо. А на міжнародних платформах, таких як Генеральна асамблея ООН, Білорусь підтримує Російську Федерацію, усупереч міжнародному праву», – каже фахівець.

Тому Солодкий не бачить нічого дивного у нинішніх українсько-білоруських відносинах, які позначені затриманнями громадян України на території Білорусі на догоду третій країні – Російській Федерації, а також спільними навчаннями білоруських і російських військових.

Українська верхівка ставиться до Білорусі як до партнера, який може або міг би блокувати деструктивні дії Росії

«Я думаю, більшість громадян України не здивовані тими ексцесами, які час від часу відбуваються у нашій нібито «співпраці». Білорусь нам потрібна як передбачуваний партнер – я думаю, що українська верхівка ставиться до Білорусі як до партнера, який може або міг би блокувати деструктивні дії Росії», – наголошує Сергій Солодкий.

Чи може Білорусь стати плацдармом розгортання російської військової агресії?

Нещодавні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017», які проходили на території Білорусі, змусили і офіційний Київ, і експертне середовище проаналізувати рівень співпраці та злагоду між армійцями Росії і Білорусі. Експерти застерігали, що навчання можуть бути репетицією розгортання російської військової агресії з території Білорусі проти України і країн ЄС, адже, за сценарієм навчань, російські і білоруські вояки протистояли арміям вигаданих західних держав.

Свої застереження щодо реальних завдань навчань у розмові з Радіо Свобода висловлював і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Росіяни дуже наполегливо працюють над розвитком своїх військових потужностей, хоча західні санкції зробили надзвичайно багато. Але грошей на модернізацію і розгортання підрозділів на кордоні з Україною у росіян багато, що довели навчання «Захід-2017», – заявив заступник секретаря РНБО України Олександр Литвиненко.

Не варто забувати і той факт, що Київ і Мінськ не закінчили демаркацію державного українсько-білоруського кордону: на необхідності закінчити процедуру наголошували президенти України та Білорусі – Петро Порошенко та Олександр Лукашенко на цьогорічній зустрічі.

Але чи стане цей кордон «кордоном миру», як на те сподіваються українці, наразі говорити складно, визнають фахівці.