Радіо Свобода Daily: до Нового року 74 українських полонених можуть повернутись додому

«306 на 74»

У Мінську на засіданні щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі обговорили обмін заручниками за формулою «306 на 74». Пізніше сторони мають визначити дату, час та місце передачі. Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики, представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер баланс має вирівнятися. За останніми даними, бойовики утримують 162 українців на Донбасі. Один з них Валентин Богдан. За 11 місяців від моменту зникнення сина батьки жодного разу його не бачили і тільки один раз говорили з ним по телефону. «Дай Боже», – обережно каже батько про свої надії на швидке повернення Валентина.

Домашній арешт для Богдана Попова

Оболонський суд Києва обрав запобіжний захід для 14-річного Богдана Попова – сина народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом і носитиме електронний браслет.

Напередодні він зі ще одним хлопцем, погрожуючи зброєю, заволоділи грошовими коштами магазину в сумі 2500 гривень, після цього їх затримали. Богдану Попову інкримінують розбій, а от під статтю про незаконне поводження зі зброєю він не підпадає через вік. Його батько-депутат шкодує, що мало часу приділяв вихованню сина, і обіцяє «провести виховну роботу».

Булінг, або шкільне цькування

І до теми підліткових проблем. Із проявами булінгу в Україні стикаються 8 із 10 дітей. Такі дані оприлюднили в Українському інституті дослідження екстремізму. Таке явище, як шкільне цькування однолітків, поширюється по всьому світу, бо насильницька модель поведінки стає дедалі популярною. До чого може призвести ігнорування булінгу, як йому запобігти, та чому поліція не завжди може допомогти, пояснюємо тут.

Що ще?

Президент України Петро Порошенко підписав закон про оголошення вихідним 25 грудня

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму скасував рішення про арешт українського активіста Володимира Балуха

Печерський районний суд Києва засудив до 4 місяців арешту жителя підконтрольного Кремлю Севастополя Юрія Чеканова через руйнування меморіалу героям Небесної сотні в Києві

Державне агентство України з питань кіно заборонило серіал «Свати» після того, як Мінкультури внесло російського актора Федіра Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

«Хвасон-15»

Північна Корея випробувала найпотужнішу досі міжконтинентальну балістичну ракету «Хвасон-15», здатну, схоже, досягти принаймні значної частини території США. У Пхеньяні заявили про «історичне доведення ядерних сил країни до досконалості», у світі широко засудили нове випробування. «Цю ситуацію ми врегулюємо!» – сказав президент США Дональд Трамп і пообіцяв запровадити нові санкції проти Північної Кореї. У зв’язку з новим випробуванням зібралася на термінове засідання Рада безпеки ООН.

Хорватський генерал випив отруту й помер

Виник чималий скандал щодо Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії, котрий сьогодні, 30 листопада, перестає існувати. Після винесення вироку апеляційної ради генерал Слободан Праляк, один із лідерів хорватських сил у боснійській війні, випив отруту. Через кілька годин він помер в гаазькій лікарні. На засіданні розглядалась апеляція на 20-річний термін його ув’язнення і суд залишив у силі своє попереднє рішення.

Щоденники Родченкова

Газета The New York Times опублікувала витяги зі щоденників колишнього очільника Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. Після Олімпіади в Сочі він втік до США і став інформатором WADA (Всесвітнього антидопінгового агентства). Саме його свідчення про те, як російська спортивна влада давала допінг російським спортсменам на Олімпіаді в Сочі у 2014 році та під час інших змагань, стали причиною відсторонення російських спортсменів від Олімпіади в Ріо у 2016 році. Росія ж стверджує, що чиновники і спецслужби в допінг-програмі не були задіяні, а Родченков діяв самостійно. Про що Родченков пише у щоденниках, читайте за лінком.

Шик і лиск Rosa Lou

Вона змогла досягти успіху там, де мало кому вдається: підкорила Італію у питомо італійській царині – дизайні жіночих сумок. Уродженка Києва Аліна Залевська 7 років тому створила власний бренд жіночих сумок із романтичною назвою «Роза Лу» (Rosa Lou). Нині вироби молодої дизайнерки із Мілана продаються в 15 країнах світу і в рідній Україні також. З нового року стартує лінія чоловічих шкіряних сумок, та назва цього бренду ще в таємниці. Яким був шлях до успішного бізнесу? Про це 33-річна бізнесвумен Аліна Залевська розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

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