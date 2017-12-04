Радіо Свобода Daily: чому український камуфляж горить швидше, ніж бельгійський?

Камуфляж армії в Україні і Бельгії

Експеримент, проведений Радіо Свобода у матеріалі «Камуфляж для української армії: врятує чи вб’є?», викликав чимале зацікавлення, адже питання забезпечення тих, хто на передовій захищає Україну від агресора, стоїть дуже гостро. З огляду на те, що на нашу адресу навіть надходили звинувачення у надмірному «згущуванні фарб», Радіо Свобода поцікавилося: а якими ж критеріями керуються в екіпіровці бойовою уніформою своїх бійців країни союзу НАТО?

Скандальні «Свати» досі «на слуху»

Яким би не був рейтинг серіалу, перед законом усі рівні. Таким чином голова Держкіно Пилип Іллєнко прокоментував Радіо Свобода заборону серіалу «Свати». Перед таким рішенням СБУ повідомило про заборону Федору Добронравову, який знімався у «Сватах», на в’їзд в Україну на три роки. У Іллєнка немає питань до «Сватів», він не дивився жодної серії серіалу і не збирається цього робити. Але закон є закон, каже він. Коментуючи закиди продюсера «Сватів» Володимира Зеленського, голова Держкіно віддав належне таланту шоумена, але нагадав, що Росія не припиняє війну проти України. Триває і анексія Криму, яку підтримав той же Добронравов. Загалом практика зйомок російських акторів в Україні тривалий час була пов’язана не з їхньою майстерністю, а з орієнтацією на російський ринок. Досить доїдати об’їдки чужого столу, наголосив Іллєнко. Повну версію інтерв’ю шукайте тут.

«Підставити» Віту Семеренко

Російський викривач державної програми використання допінгу в російському спорті Григорій Родченков, який нині живе у США, повідомив, що під час зимових Олімпійських ігор 2014 року в російському Сочі отримав завдання звинуватити у вживанні допінгу українську біатлоністку Віту Семеренко. За словами Родченкова, з проханням «забруднити» зразки сечі Семеренко, щоб дискваліфікувати її, до нього звернувся тодішній заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорних. «Я не міг зробити цього невинуватому спортсменові. За мою кар’єру я багато разів визнавав «брудні» зразки «чистими», але жодного разу не зробив навпаки», – заявив Родченков.

Далі ще декілька новин:

Українська біатлоністка Юлія Джима здобула «бронзу» на етапі Кубка світу.

У Дніпрі почалася Всеукраїнська конференція унікальних тинейджерів «Завтра_2037»

Набув чинності закон про вихідний день 25 грудня

А ще у Карпатах вже зрубали новорічну ялинку для центру Києва.

Трансплантація сердець

І на завершення екскурс у минуле. 50 років тому південноафриканський кардіохірург Крістіан Барнард вперше в історії пересадив серце людині в Кейптауні. Сьогодні успішні трансплантації серця вже не потрапляють на шпальти світових ЗМІ, але ще півстоліття тому щось подібне було навіть складно уявити. Про хірурга, який подарував надію, і про те, чому не всі зраділи його науковим досягненням, читайте за цим лінком.

Ми ж бажаємо, щоб Ваше серце радісно билося в унісон із серцем коханого чи коханої!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.