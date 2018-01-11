Радіо Свобода Daily: Россошанський вбив Ноздровську на емоціях?

На Россошанському знайшли ДНК Ноздровської

Слідство у справі вбитого правника Ірини Ноздровської триває, і правоохоронці не виключають, що були люди, які покривали Юрія Россошанського і сприяли йому. Про це розповів заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін. Сам Россошанський-старший визнав провину у вбивстві, проте не розкаюється у скоєному. Поліція запевняє, що вбивця саме він. Проте йдеться не про спланований злочин, а ситуативне вбивство – на емоціях. Хоча Ірині Ноздровській, яка домоглась ув’язнення для сина Юрія Россошанського за смерть своєї сестри, неодноразово погрожували. Тож які уроки цієї трагічної історії? І що може змінити в Україні справа Ноздровської?

Проти нових умов ввезення товарів в Україну

Мешканці прикордоння на Львівщині та Волині упродовж кількох годин перекривали рух транспорту на чотирьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Їхній протест спричинений законодавчими змінами, які обмежують ввезення товару з-за кордону в Україну. Від 1 січня цього року людина може перевозити протягом однієї доби (коли перетнула кордон і повернулася відразу назад в рамках 24 годин) – без оподаткування – товарів вартістю 50 євро і вагою 50 кілограмів. До цього була сума 500 євро при тій же вазі. Нові умови ввезення імпортних товарів скеровані на боротьбу з контрабандистами. Але чи дієвими будуть зміни?

За право на землю

Ще одна акція протесту відбувалася під стінами Кабінету міністрів. Близько ста активістів та учасників бойових дій на Донбасі протестували з вимогою спростити механізм надання землі ветеранам української воєнної операції на Донбасі. Вони звинувачують уряд та органи місцевої влади в тому, що ті «перекидають проблему одне на одного», і в підсумку ветеран не може отримати ділянку ніде у своїй області. У Мінсоцполітики та у Державній службі з питань ветеранів запевняють, що проблемну постанову змінять найближчим часом, і виділення землі українським воякам продовжиться.

На допит прийшов, на експертизу голосу не погоджується

Лідер партії «Рух нових сил», екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі побував на допиті у Службі безпеки України. За його словами, всі запитання стосувалися політичних акцій. При цьому Саакашвілі заявив, що не має наміру відволікатися від проведення політичних акцій через відкриті проти нього справи. У прокуратурі, в свою чергу, повідомили, що Саакашвілі кілька разів відмовлявся надати слідству зразок свого голосу для експертизи запису нібито його розмови з українським бізнесменом Сергієм Курченком. «Цим він уже певним чином підтверджує, що голос його, і розмова мала місце», – сказав заступник генерального прокурора Євген Єнін.

Тим часом одеську компанію «Євротермінал», з якою боровся Саакашвілі, оштрафували більш ніж на 5 мільйонів гривень за зловживання статусом монополіста. Завдяки схемі дорожнього руху, яку затвердила Одеська міська рада, підприємство заробляло мільйони гривень. Зараз схема зберігається – в компанії говорять, що ще не отримали рішення АМКУ, і поки не коментують штрафні санкції.

На черзі три міжнародні новини.

Суд у Нідерландах видав тимчасовий наказ заморозити базовані в Нідерландах активи українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Телеканал «Аль-Джазіра» опублікував рішення про спецконфіскацію коштів Януковича. Тепер народний депутат Олександр Онищенко, який нині перебуває за межами України, заявляє про намір подати до суду на арабську медіакомпанію на 20 мільйонів доларів за неправдиву інформацію в розслідуванні.

А влада Молдови заборонила російські новинні програми. Президент Молдови Ігор Додон вже пригрозив протестами після того, як голова парламенту Андріан Канду затвердив в обхід очільника держави відповідний закон.

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