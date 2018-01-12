Радіо Свобода Daily: МОЗ заспокоює – епідемії кору немає

Спалахи, а не епідемія?

В Україні епідемії кору немає, запевнила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун. За її словами, в Україні на кір захворіло близько 200 людей, але всі області забезпечені необхідними вакцинами для щеплень від кору.

Пройти щеплення від кору не пізно навіть після контакту з хворим, запевняє в свою чергу лікар-інфекціоніст Федір Лапій. За його словами, найбільш ефективною вакцина буде протягом перших 72 годин, але й після них не буде зайвою, адже на швидке припинення спалахів кору чекати не доводиться. Фахівець також наголошує: основна небезпека кору – в його ускладненнях.

Тепер стисло.

Анастасія Ноздровська (донька юристки Ірини Ноздровської) допустила, що владу і президента Порошенка ввели в оману щодо версії вбивства її матері Юрієм Россошанським. Вона наголосила, що його свідчення не збігаються із матеріалами справи. Також адвокати Ноздровської заявили про стеження за ними.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пропонує законодавчо обмежити ведення телепрограм політиками.

А Кабінет міністрів затвердив підвищення зарплати для вчителів у середньому на 1,5 тисячі гривень. Таким чином середня заробітна плата вчителя становитиме 6,5-8,5 тисячі гривень на місяць.

Європейське головування Болгарії: з ЄС чи з Росією?

І про події у світі. Болгарія, одна з наймолодших країн-членів європейського клубу, від початку року вперше опинилася біля керма ЄС. Перейнявши естафету в Естонії і надалі передаючи її Австрії, болгари не мають наміру поглиблювати відносини зі східними сусідами ЄС, зосередивши увагу на Балканах. Головування в ЄС – чимале випробування для Болгарії, адже вважається, що це одна з найбідніших та найкорумпованіших країн співдружності. Також її вважають надто близькою до Росії, тож за кожним її кроком стежитимуть європейські партнери, а в деяких питаннях ще й аналізуватимуть, з ким Болгарія дружить більше: з ЄС чи Росією.

Про що розповідають латвійські документи КДБ

У Латвії тим часом ще наприкінці минулого року розгорнулася дискусія навколо так званих «мішків НК» – останньої агентурної картотеки, що зберігається в Центрі документування наслідків тоталітаризму, підвідомчому Бюро захисту конституції (SAB) – латвійській контррозвідці. У спецслужбі відмовилися надати вченим доступ до неї, пояснивши це захистом особистих даних її фігурантів.

На хвилі громадської дискусії поет Яніс Рокпелніс зізнався, що був агентом КДБ. Він сказав, що виступив з цією заявою, щоб полегшити совість, і закликав вчинити так само інших латишів, які співпрацювали з радянськими спецслужбами. Але ситуація навколо «мішків НК» залишається неоднозначною.

Біженці в Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна вже приймає у себе кілька десятків тисяч біженців, які приїхали з місць, де тривають бойові дії. Всі ці українці – вихідці з Донбасу. На думку експертів, таким чином Польща намагається піти від зобов'язань по прийому біженців із Сирії, покладених на неї Євросоюзом. На їхню думку, Польща не налаштована приймати біженців із країн Близького Сходу і Африки. А українців, які реально отримали статус біженця – одиниці. Детальніше про ситуацію тут.

Успішна «Сторожова застава»

І про черговий привід для гордості. Права на український фільм «Сторожова застава» продали в 19 країн. Компанія Kinorob зазначила, що вже почала повертати Державному агентству України з питань кіно гроші, виділені на виробництво фільму. З англійськими субтитрами він доступний для перегляду мешканцям 27 країн світу.

Ми теж перейнялись цією новиною і підготували тест-гру на знання українського кінематографу. Клікайте сюди і вгадуйте фільм за коментарем.

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