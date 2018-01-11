Чи зникнуть із телеефіру України ведучі-політики із мандатом?

Київ – Обмежити політиків у можливості вести телепрограми на рівні закону хоче Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. Відповідну заяву із пропозиціями Верховній Раді вона оприлюднила 11 січня на своєму сайті. Між тим, дедалі більше народних депутатів і чиновників, нинішніх чи колишніх, долучаються до телеефірів не тільки як експерти, а й як ведучі, а для частини з них така робота не є новою, бо в парламент вони прийшли саме з журналістики. То чи зможуть проголосувати «бджоли проти меду»?

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Політики-ведучі мають піти з українських екранів, вважають у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення. У заяві регулятор пропонує обмежити політичних діячів у можливості ведення ефірів.

«Це явище сьогодні набуло великого розмаху – воно нівелює журналістику, відкидає ЗМІ України далеко за межі журналістських стандартів, якими керується медійна професія, і робить ефір місцем зведення політичних рахунків та пропагандистської боротьби», – мовиться у документі.

Передачі політиків можна позначати в ефірі як політичну рекламу – Червакова

Питання створення такої законодавчої ініціативи, ймовірно, будуть обговорювати під час наступного засідання парламентського комітету з питань свободи слова 17 січня, розповіла Радіо Свобода перший заступник голови комітету Ольга Червакова. Водночас, на її думку, парламент навряд чи піде на повну заборону такої діяльності, бо «бджоли проти меду ніколи не виступлять».

Не важливо, з якого політичного табору цей політик – він все одно просуває свої інтереси

«Якщо політик модерує ток-шоу, то він, у будь-якому разі, просуває свої інтереси. Чи то Євген Мураєв, який веде програму на телеканалі NewsOne, чи Микола Княжицький з іншого політичного табору, який вів програму на «Еспресо». Не важливо, з якого політичного табору цей політик, – він все одно просуває свої інтереси. І це просто треба називати по-іншому. Можливо, виводити ці програми в ефір з плашкою «політична реклама», – зазначає депутат.

За належної підготовки маніпулювати суспільною думкою може хто завгодно, тому обмежувати саме політиків немає сенсу, вважає Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання, редактор газети, телеведучий і колишній депутат Київради.

«Я думаю, що Нацраді з питань телебачення і радіомовлення немає чим зайнятись. Я взагалі не розумію, що робить у цивілізованій європейській країні подібна Нацрада. Набридли ці ініціативи, за якими нічого насправді немає», – каже він.

Деякі політики є навіть співвласниками тих самих телеканалів, або канали їх запрошують часто для рейтингів, якщо це скандальні політики

Проблема полягає в тому, що українські політики не відчувають відповідальності за свої заяви, зауважує заступник шеф-редактора «Детектор медіа» Світлана Остапа.

«Деякі політики є навіть співвласниками тих самих телеканалів, або канали їх запрошують часто для рейтингів, якщо це скандальні політики, є така мета – а не тому, що вони є професійними ведучими чи дуже цікаві в плані сенсів, які вони поширюють», – пояснює медіаексперт.

Водночас, на її думку, ймовірність припинення такої практики наразі дуже мала.