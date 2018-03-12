Радіо Свобода Daily: За два перші дні Паралімпіади Україна здобула шість медалей

Перемоги «синьо-жовтих»

Розпочнемо цей робочий тиждень з приємного. За перші два дні змагань на ХІІ зимових Паралімпійських іграх (10–11 березня) українці здобули шість нагород: два «золота», «срібло» та три «бронзи».

Далі три історії переможців.

Віталій Лук’яненко здобув перше «золото» для збірної України на Паралімпійських іграх-2018. Українець першим фінішував у біатлонному спринті. Він – найдосвідченіший спортсмен у складі збірної України, адже виступав на всіх Паралімпійських іграх, де змагалися «синьо-жовті». Тут – 5 фактів про чемпіона.

здобув перше «золото» для збірної України на Паралімпійських іграх-2018. Українець першим фінішував у біатлонному спринті. Він – найдосвідченіший спортсмен у складі збірної України, адже виступав на всіх Паралімпійських іграх, де змагалися «синьо-жовті». Тут – 5 фактів про чемпіона. Максим Яровий здобув для України другу золоту нагороду. На дистанції – лижні гонки 15 кілометрів (сидячи). І це – перша медаль вищого ґатунку для Ярового. Тут – чимало цікавого про другого переможця.

Людмила Ляшенко виборола «бронзу» для України. Вона була у трійці кращих у біатлонній гонці на 6 кілометрів. «Це класні відчуття. Ти віддаєш увесь час роботі, щоб раз на чотири роки здобути нагороду. І воно цього варте», – прокоментувала спортсменка.

А про виступи українських спортсменів минулої ночі та результати, читайте у Живому блозі – усе важливе Радіо Свобода зібрало тут.​

Рух України до НАТО

На сайті НАТО Україну додали до переліку країн, які прагнуть вступу. На сторінку про розширення, де були перелічені три країни, які прагнуть вступу (Боснія і Герцеговина, Грузія і Македонія) додали й четверту, Україну. При цьому зі сторінки прибрали згадку про те, що «з 2010 року Україна офіційно не прагне членства». У Києві ці виправлення оголосили «офіційним визнанням Північноатлантичним союзом статусу України як країни, що прагне вступу». Президент Петро Порошенко заявив, що «наступна амбіція – План дій щодо членства для України».

Логіка терору

Що може означати справа Рубана? Чому до його затримання не варто ставитися з недовірою? Чи можливий в Україні терор? Кому це потрібно і хто може скористатися кривавими «плодами»? Про це у своїй статті розмірковує політичний оглядач Віталій Портников.

Далі – коротко.

– ОБСЄ в Україні не підтверджує інформацію про відкриття спостережної місії на Закарпатті, але заявляє про посилений моніторинг в Ужгороді.

– Кандидат на посаду президента Росії Ксенія Собчак відповіла міністру закордонних справ України, який розкритикував її намір поїхати до окупованого Росією Криму.

– Американський бізнесмен Ілон Маск представив концепт нового безпілотного електробуса для підземних тунелів. Крім того, Маск оприлюднив ролик про запуск Falcon Heavy.

Тризуб, а не плуг

Сто років тому, на початку березня 1918 року, в Україні запровадили багато новацій. Відбувся перехід на новий календар і новий час. З’явився новий герб і нові гроші. Відбулася спроба запровадити новий адміністративно-територіальний устрій. Про те, як гербом України міг стати плуг, читайте за лінком.

Історія багатійки Алчевської та її українського Донбасу

Чи знаєте ви, що місто Алчевськ так назвали на честь видатного фінансового генія? Саме завдяки будівництву Катерининської залізниці та Донецько-Юріївського металургійного товариства і з'явилось робітниче селище. Проте, не лише український промисловець, банкір, громадський діяч та меценат​ Олексій Алчевський (1835–1901) увійшов в історію України, але й уся його родина. Дружина Христина – справжня революціонерка свого часу, адже, незважаючи на антиукраїнську політику в Російській імперії, вона навчала жінок східних регіонів письму, літературі та історії України. Вона усвідомлювала важливість української мови. Хто ж вони – Алчевські, читайте у матеріалі.

Борітеся за те, що цінне!

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