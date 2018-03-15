Радіо Свобода Daily: Москва готує відповідь Лондону у справі Скрипаля

Каральні кроки Лондона

Після того, як Росія не надала Великій Британії пояснень до заявленого Лондоном крайнього терміну опівночі 14 березня, британський прем’єр-міністр Тереза Мей виступила у парламенті, окресливши каральні кроки у відповідь. У переліку ціла низка рішучих заходів, спрямованих проти російських інтересів у Британії. Серед них:

Велика Британія висилає 23 російських дипломатів, яких ідентифікували як незареєстрованих офіцерів розвідки. «У них є тиждень на те, щоб поїхати. Це буде найбільше видворення за понад 30 років», – сказала Мей.

Також, згідно з планом британського керівництва, будуть здійснювати ретельні перевірки приватних авіарейсів з Росії до Британії, митний контроль та догляд вантажів, які перевозять із Росії.

Британське керівництво ухвалило рішення заморожувати російські державні активи у Британії, якщо існуватимуть докази того, що ці активи можуть загрожувати життю або нерухомості громадян та мешканців Сполученого Королівства

Окрім цього, відкличуть запрошення на візит до Британії для міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, а також скасують візити міністрів чи членів королівської родини на Чемпіонат світу з футболу цього літа в Росії.

У Росії ж дії британської влади у справі Скрипаля назвали «провокацією» і заявили про підготовку заходів у відповідь.

48 тисяч доларів за роль «іспанського диспетчера»

Розслідування Радіо Свобода і групи румунських журналістів RISE Project виявило особу «іспанського диспетчера», якого масово цитували російські ЗМІ на тему «українського сліду» в загибелі лайнера рейсу MH17.«Диспетчер Карлос», який нібито працював у київському аеропорту Бориспіль і писав у твітері під псевдонімом spainbuca про те, що українські літаки переслідували малайзійський Boeing, виявився людиною на ім’я Хосе Карлос Барріос Санчес. Він має судимості в Іспанії і був заарештований в Румунії за шахрайство.

Автори розслідування знайшли Санчеса і поспілкувалися з ним в WhatsApp. Він стверджує, що отримав загалом 48 тисяч доларів з російських джерел як плату за свою роль «іспанського диспетчера Карлоса». Повний текст розслідування українською читайте згодом на сайті Радіо Свобода.

Незадоволення «правками Лозового»

Словосполучення «правки Лозового», які вносять зміни до Кримінально-процесуального кодексу, новою хвилею замерехтіли в журналістських текстах, сюжетах та в соціальних мережах. Вже сьогодні, 15 березня, вони мають набути чинності. Раніше про шкідливість цих правок заявляли в поліції, наголошували, що вони паралізують роботу правоохоронної системи. Адвокати та прокурори зазначали, що ці правки поставлять хрест на всіх резонансних справах. А тепер стало відомо, що і на поховання людей ці поправки можуть вплинути, бо свідоцтва про причини смерті в деяких випадках треба буде діставати через суди. Чому так? Розбираємось у матеріалі.

Далі коротко про не менш важливі події.

Українка Оксана Шишкова здобула бронзову нагороду у лижному спринті серед жінок з вадами зору у п’ятий день змагань на Паралімпійських іграх у Пхьончхані. Спортсменка подолала дистанцію 1,5 кілометра за 4 хвилини 45,6 секунди, відставши від лідера на 15,7 секунди. Це вже четверта медаль Шишкової на цих змаганнях.

Національна поліція України оголосила в розшук Володимира Тюріна, підозрюваного в замовленні вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова.

Депутат Верховної Ради України Надія Савченко сьогодні проведе у Києві брифінг. У Генпрокуратурі тим часом заявляють, що у разі її неявки на допит в СБУ у «справі Рубана» генпрокурор подасть до Верховної Ради подання про притягнення її до кримінальної відповідальності.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 14 березня змінив вирок українському активісту Володимиру Балуху. Суддя вилучив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів, і покарання скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення свободи в колонії-поселенні.

НБУ припинить друкувати банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень і випустить відповідні монети.

Смерть Гокінґа

У віці 76 років у своєму будинку в Кембриджі помер відомий фізик-теоретик Стівен Гокінґ. Символічно, 14 березня – це міжнародний день числа «пі», який відзначають у день народження видатного фізика Альберта Ейнштейна, який для самого Стівена Гокінґа був справжнім кумиром. «Раніше життя здавалося мені нудним, – написав якось Гокінґ. – Але перспектива померти рано змусила мене зрозуміти, що життя варте того, щоб жити».

Відчуття щастя

А на завершення про щастя. Фінляндія – країна сауни, лижного спорту і Санта-Клауса – визнана ООН найщасливішою державою світу. Згідно із даними щойно оприлюдненого рейтингу щастя в країнах планети за 2018 рік, переможниця минулого року Норвегія зайняла друге місце. За нею йдуть Данія, Ісландія та Швейцарія. Найнещасливіші – мешканці Бурунді. А Україна в світовому рейтингу щастя з минулорічного 132-го місця опустилася на 138-е.

Ми ж бажаємо шукати щастя у дрібницях і в найнесподіваніших місцях! Будьте щасливі!

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