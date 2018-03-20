Радіо Свобода Daily: онука Ліни Костенко розповіла про роль бабці в своєму житті

«Мама Ліна»

Кучеряве русяве волосся, світлі очі і глибокий вдумливий погляд відразу нагадують її бабусю. Але вона свідомо уникає слова «бабуся» і називає її мамою, старшою мамою, яка постійно дарує тепло «великої вимогливої любові». Дівчина особливо вдячна за цю школу Любові, бо вона дала їй крила у доросле життя і навчила сміливості бути собою за будь-яких життєвих обставин. 26-річна випускниця Оксфорда, а сьогодні – майбутня докторантка ще й одного з найкращих британських університетів, Ярослава Франческа Барб’єрі розповіла Радіо Свобода, що, попри щільний графік навчання, не порушила сімейної традиції і привітала старшу маму, письменницю Ліну Костенко, із 88-м днем народження.

Не пошкодуйте часу на цю розмову, а ще перевірте себе: «Що Ви знаєте про Ліну Костенко».

Чому застрелився пілот-винищувач Волошин

Далі, на жаль, про втрату. У себе вдома застрелився народний герой України, бойовий пілот, в. о. директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислав Волошин. Слідчі не розголошують можливих версій, близькі загиблого кажуть, що останнім часом він перебував у пригніченому стані. За інформацією, отриманою від знайомих Владислава, останнім часом у нього були конфлікти з головою Миколаївської обладміністрації Олексієм Савченком. Що на це відповів сам Савченко, читайте в матеріалі.

Путін переміг. Реакції

Очікувано, Володимир Путін лідирує на виборах президента Росії. Явка виборців на виборах президента склала близько 67%, що вище за показники на президентських виборах 2012 року. «Тактично Путін переміг, але стратегічно Кремль вистрелив собі у ногу», – вважає політичний оглядач Крим.Реалії Павло Казарін. Більше реакцій тут.

Відреагував на результати голосування і президент України Петро Порошенко. Він закликав світову спільноту посилити санкції проти російської влади й осіб, причетних до організації незаконного голосування, яке Росія провела 18 березня в окупованому нею Криму. А Верховна Рада України вже сьогодні може ухвалити проект постанови про визнання цих виборів нелегітимними.

Примітно, що понад 90% кримських татар на півострові «абсолютно проігнорували» російські вибори президента.

Далі коротко:

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про «спільний план дій» з представниками компанії «Нова пошта», в відділеннях якої відбулись обшуки. Луценко повідомив, що співзасновника компанії В’ячеслава Климова ознайомили «з численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень «Нової пошти», зокрема це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин».

Тим часом позафракційний народний депутат Надія Савченко просить притягти генерального прокурора України Юрія Луценка до дисциплінарної відповідальності через порушення, як вона вважає, принципу презумпції невинуватості.

А от керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей закликає Верховну Раду України дати змогу співробітникам УДО перевіряти народних депутатів на предмет наявності зброї й інших небезпечних предметів.

Турне на підтримку дітей з Донбасу

І про музику, за допомогою якої роблять добро. Французький піаніст Фабріс Ульрі запросив оркестр Харківської філармонії у Францію влаштувати концертне турне країною і розповісти про давні культурні та історичні зв’язки України і Франції, починаючи з королеви Франції Анни Київської, дочки Київського князя Ярослава Мудрого. «Цей концерт був дуже зворушливим, починаючи від виконання українського гімну французьким побратимом Василя Сліпака, який його згадував, ледь стримуючи сльози, і закінчуючи «Мелодією» Василя Скорика, та й усім концертом. Мої французькі друзі були вражені рівнем виконання, ніхто не очікував, що все буде на такому високому рівні», – розповідає відвідувачка концерту Анастасія Марченко-Гіньяр. Кошти, отримані за концерт, планують віддати на допомогу дітям, які стали сиротами через війну на Донбасі.

Робіть комусь щось просто так!

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