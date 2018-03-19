Французький піаніст організував турне на підтримку дітей, які стали сиротами через війну на Донбасі

Ліон – Французький піаніст Фабріс Ульрі запросив оркестр Харківської філармонії у Францію влаштувати концертне турне країною і розповісти про давні культурні та історичні зв'язки України і Франції, починаючи з королеви Франції Анни Київської, дочки Київського князя Ярослава Мудрого.

Один із концертів відбувся у передмісті Ліона, у церкві Сен-Жені-Лаваль. Концерт розпочався з виступу побратима Василя Сліпака (оперний співак, який загинув на Донбасі – ред.) – тенора Тьєррі де Маркле. Він згадав, як чотири роки тому саме у цій церкві вони співали з Василем, збираючи кошти для українських дітей, що постраждали внаслідок війни на сході України.

З того часу Тьєррі не прибирає синьо-жовту стрічку зі своєї партитури, а на концерті навіть заспівав гімн України українською мовою з легким французьким акцентом.

Сам концерт розпочався «Мелодією» Мирослава Скорика і, як каже диригент оркестру Юрій Янко, так музиканти хотіли показати, що вони приїхали «з великої культурної держави».​

Коли я розповідаю французам, що у нас у кожному регіоні є свій симфонічний оркестр, то у них очі відкриваються

«Під час цієї поїздки ми часто спілкуємося з французами, про Україну вони знають, що «вона десь біля Росії» і «там зараз війна». Ніхто нас не сприймає як країну з високим мистецтвом і талановитими та освіченими музикантами. Коли я розповідаю французам, що у нас у кожному регіоні є свій симфонічний оркестр, то у них очі відкриваються. Моя мрія, щоб так і сприймали нас у світі, як країну з високим мистецтвом», – розповів Радіо Свобода Юрій Янко.

Симфонічний оркестр приїхав до Франції на запрошення піаніста Фабріса Ульрі, з яким музиканти давали концерти по всій країні.

Я вражений тим, наскільки симфонічний академічний оркестр відчуває музику і підлаштовується під музиканта. Я такого ще не бачив

«Я вражений тим, наскільки симфонічний академічний оркестр відчуває музику і підлаштовується під музиканта. Я такого ще не бачив», – каже піаніст Фабріс Ульрі.

Музикант запевняє, що його на таку ідею концертного турне надихнули не лише культурні зв'язки України і Франції, а і те, що одна з улюблених його композицій Summertime Джорджа Гершвіна була написана за мотивами української колискової «Ой ходить сон». Сам Гершвін, який народився у сім’ї єврейських мігрантів з України, нібито почув колискову під час славетного американського турне хору Олександра Кошиця у 1920-х роках.

Цей концерт був дуже зворушливим. Мої французькі друзі були вражені рівнем виконання

«Цей концерт був дуже зворушливим, починаючи від виконання українського гімну французьким побратимом Василя Сліпака, який його згадував, ледь стримуючи сльози, і закінчуючи «Мелодією» Василя Скорика, та й усім концертом. Мої французькі друзі були вражені рівнем виконання, ніхто не очікував, що все буде на такому високому рівні», – розповідає відвідувачка концерту Анастасія Марченко-Гіньяр.

Організувати концерти по всій Франції музикантам допомагали місцева влада та українські спільноти. Кошти, отримані за концерт, планують віддати на допомогу дітям, які стали сиротами через війну на Донбасі. Кілька концертів були присвячені лише французьким дітям, аби ознайомити їх із класичною музикою у виконанні українських і французьких музикантів.