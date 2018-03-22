Росію треба притягнути до відповідальності – Трамп про замах на Скрипаля

Президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон у середу провели розмову, під час якої торкнулись замаху на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля із використанням хімічної зброї. Про це повідомляє сайт Білого дому.

«Президент Дональд Трамп говорив сьогодні з президентом Франції Емманюелем Макроном. Президенти наголосили на солідарності зі Сполученим Королівством після використання Росією хімічної зброї проти приватної особи на території Великої Британії та погодились із необхідністю вдатись до дій, щоб притягнути Росію до відповідальності. Два лідери обговорили також те, як США та Європа можуть досягнути порозуміння щодо тарифів», – йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп привітав президента Росії Володимира Путіна із перемогою на виборах. Привітання, як повідомили американські ЗМІ, прозвучало всупереч позиції радників Трампа.

Численні американські законодавці та оглядачі дорікнули Трампу за привітання на адресу Володимира Путіна.