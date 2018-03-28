Радіо Свобода Daily: після Савченко Луценко взявся за Медведчука

Генпрокуратура зацікавилась Медведчуком

Навколо кума російського президента, учасника переговорів у Мінську Віктора Медведчука збираються хмари. Донедавна перші особи держави уникали публічно критикувати його чи переслідувати, підкреслюючи його зв’язки з Кремлем та користь для обмінів полонених. Втім, після резонансної справи Савченко-Рубана генпрокурор Юрій Луценко заявив: ГПУ розслідує політично-підривну діяльність партії Медведчука «Український вибір». Сам же Віктор Медведчук, за словами Луценка, може виявитись «мозковим центром» масштабної програми з дестабілізації України. Чи загрожує щось кумові Путіна читайте у матеріалі.

Далі чотири нові цифри у справі Скрипаля

23 росіянам, висланим із Великої Британії через отруєння в британському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії заборонила в’їзд Україна.

7 представників російської місії висилає НАТО

3 дипломатів посольства Росії висилає Молдова.

1 російського дипломата має намір вислати Ірландія.

«Кемерово, ми з тобою»

У Росії ж тим часом сьогодні день жалоби в зв’язку з загибеллю людей в результаті пожежі в російському Кемерові. Йому передували стихійні мітинги, на яких люди вимагали оприлюднити повну інформацію про пожежу, заявляли, що влада применшує її масштаби і кількість жертв, висловлювали невдоволення роботою рятувальників і наполягали на проведенні чесного і ретельного розслідування. Періодично люди скандували «Путіна – у відставку», «Росія без Путіна», «Кемерово, ми з тобою», «Правду! Правду!» і «Вбивцям дітей не місце в Кремлі». Сам же Володимир Путін назвав причиною пожежі «злочинну недбалість».

В Україні ж діють вибіркові правила перевірок протипожежної безпеки з боку Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). З одного боку, на перевірку суб'єктів господарської діяльності з боку держави діє мораторій, а з іншого – суб'єкти з високим ступенем ризику перевіряти можна. До таких належать і торговельні, розважальні центри, а також навчальні заклади, кінотеатри та заклади охорони здоров'я. Разом з тим рятувальна служба в поточному році обіцяє перевірити понад 38 тисяч об'єктів підвищеної небезпеки на предмет пожежної та техногенної безпеки.

Заробіток заробітчан

А тепер інформація для роздумів. Після зміни методики обрахунку обсягів приватних грошових переказів в Україну Національним банком, виявилось, що українські заробітчани, які працюють за кордоном, переказують в Україну більше грошей, аніж вкладають іноземні інвестори і дає Києву Міжнародний валютний фонд. Як очікується, цього року – як і минулого – цифра переказів в Україну становитиме біля 9 мільярдів доларів. Найбільше грошових переказів йде від заробітчан, які працюють у Польщі та Росії.

І про юних геніїв

А вірніше про одну надзвичайно розумну 11-класницю зі Львова. Софія Петришин цього року представлятиме Україну на престижній Олімпіаді геніїв у США (Genius Olympiad). Школярка представить свій винахід, який дасть можливість незрячим людям бути більш поінформованими, знайомитись із новинками літератури, користуватись самостійно банкоматом.

Зараз Софія Петришин вдосконалює свій пристрій, розробляє додаток на Android, який допомагатиме незрячим людям вивчити шрифт Брайля через Bluetooth-модуль. Дівчина роздумує і над дизайном і має певні пропозиції від підприємців. Подивитись як прилад Софії Петришин випробовували учні спеціалізованої школи для осіб із вадами зору і розпитати дівчину, чому вона це робить, мала змогу наша кореспондентка.

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