Радіо Свобода Daily: «Нафтогаз України» подав новий позов проти російського «Газпрому»

Розпочнемо з бліц-новин.

«Нафтогаз України» готує новий позов проти «Газпрому» і починає примусове виконання рішень арбітражу. Російський монополіст повинен відшкодувати «Нафтогазові» збитки на суму 2,6 мільярда доларів та відновити поставки газу до України на нових умовах.

Одеса цього року без сутичок відзначила 74-у річницю звільнення від нацистів

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Одеса цього року без сутичок відзначила 74-у річницю звільнення від нацистів

Капітана заарештованого керченського судна «Норд» Володимира Горбенка звільнили з-під арешту.

Перша українка, яку засудили на довічне ув'язнення, вийшла на волю

Комбриг морпіхів Дмитро Делятицький

Кореспондент Радіо Свобода під час тижневого перебування на позиціях українських морських піхотинців у Широкиному записав на лінії фронту – за декілька сот метрів від позицій російських окупаційних сил – інтерв'ю з полковником ВМС Дмитром Делятицьким. Він командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка захищає лінію розмежування на маріупольському напрямку. Саме ця бригада звільнила Широкине і Водяне, а також «відтіснила» супротивника на 5-7 кілометрів до російського кордону. У 2014 році під час українсько-російського конфлікту в Криму в/ч А2272 1-го окремого батальйону морської піхоти була заблокована російськими військовими. Феодосійські морпіхи на чолі з Дмитром Делятицьким відмовилися скласти зброю. Під час зіткнення Делятицький отримав переломи ребер і був затриманий окупантами. Він відмовився перейти на бік Росії, через три дні його звільнили.

Далі кілька повідомлень для тих, хто цікавиться подіями у світі

Засновник Facebook Марк Цукерберг дав свідчення в американському Конгресі в справі про витік даних користувачів соціальної мережі. У тексті свідчення Марка Цукерберга, який був оприлюднений напередодні, зокрема, йдеться, що Facebook мав би раніше зауважити вплив Росії на американські президентські вибори восени 2016 року.

Юлію Скрипаль, дочку колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, виписали з лікарні англійського Солсбері, де її лікували після отруєння нервово-паралітичною речовиною.

У Польщі назвали вибух причиною смерті жертв «Смоленської катастрофи» літака президента 2010 року

А у США почали будівництво стіни на одній з ключових ділянок кордону з Мексикою. Довжина ділянки становить понад 30 кілометрів.

Попереду в Росії «100 років самоти»

У Росії ж другий день поспіль тривало падіння фондового ринку й національної валюти. Всього за один день статки 50 найбагатших росіян скоротилися майже на 12 мільярдів доларів. Саме так інвестори продовжують реагувати на запроваджені США 6 квітня санкції. Радіо Свобода з’ясовувало, чи вплине російська криза на Україну, яка в минулому році збільшила імпорт товарів з Росії на 40%, до 7,2 мільярда доларів.

Тим часом багаторічний помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що його країна відмовилася від надії на інтеграцію із Заходом і занурюється в нову еру геополітичної ізоляції. В опублікованій в журналі «Росія в глобальній політиці» статті «Самотність напівкровки» Владислав Сурков вказав, що «епічна подорож Росії на Захід» закінчилася, що означає кінець «численним безплідним спробам» стати частиною західної цивілізації «впродовж чотирьох століть». Цікаво, що у своїй статті він описує Росію як таку собі «напівкровку», яка поєднує елементи як Сходу, так і Заходу – «як хтось, хто народжений у змішаному шлюбі».

Із кращих ресторанів світу – на ферму в Карпатах

Але давайте далі поговоримо про успіх. Француз Орест Дель Соль уже 26 років проживає в Україні, останній десяток років розвиваючи еко-ферму «Зелений гай» на Закарпатті, на якій він виробляє козячий сир, ковбаси та копченості. Чоловік народився в Парижі, закінчив паризьку школу гастрономії та працював у кращих ресторанах світу і метрдотелем прем’єр-міністра Франції. Що спонукало його проміняти європейські столиці на хутір у Карпатах, фешенебельні ресторани – на ферму, та як людині успішно займатися фермерством в Україні, Орест Дель Соль розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки».

Як почати продавати свої вироби за кордон?

Продавати свої вироби за кордон можливо з неабияким успіхом, лише треба знати як, стверджують фахівці. Причому цим можуть зайнятися, як малі підприємства і майстри з хендмейд-виробів, так і виробництва з великим обсягом випуску продукції. Як це зробити? За лінком Ви знайдете основні поради спеціалістів.

Будьте наполегливими і старанними й успіх обов’язково прийде!

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