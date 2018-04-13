Радіо Свобода Daily: Навіщо Коломойський зустрічався із Ложкіним і Боголюбовим у Женеві?

Коломойський в екзилі
Навіщо «людина президента» Борис Ложкін літав до Ігора Коломойського та Геннадія Боголюбова у Женеву і чому український мільярдер вже понад 8 місяців не прилітає із Швейцарії в Україну?
Один із найвпливовіших українських олігархів Ігор Коломойський не з’являється в Україні вже більше ніж 8 місяців. Після того, як у грудні 2016-го його «ПриватБанк» забрала держава (за даними Нацбанку – з величезною фінансовою дірою) в Україні порушені кримінальні справи щодо виведення десятків мільярдів гривень з «ПриватБанку» перед його націоналізацією.
Чому олігарх так довго не навідується в Україну? Як Коломойському живеться у Женеві та як він відсвяткував свій ювілей – адже Лондонський суд заборонив олігархові витрачати більше ніж 20 тисяч фунтів на тиждень? Хто з української політичної еліти відвідує Коломойського у Швейцарії? І про що він міг домовлятись на березі Женевського озера із «людиною президента» Борисом Ложкіним? Про зустрічі, які можуть бути доленосними для України, але тримаються у секреті, дізнались журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).
Далі коротко:
- Компанія «Укравтодор» заявляє, що на ремонт доріг місцевого значення виділять «рекордні» 11,5 мільярда гривень субвенцій
- Учні з України здобули «золото» і «срібло» на Міжнародній олімпіаді з екології
- У Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські правоохоронці вважають організатором «тітушок» під час подій Євромайдану
- Власником найдорожчої вілли Німеччини є українець, який переховується від кредиторів і правоохоронних органів
- Президент США Дональд Трамп заявив, що удар по Сирії може бути «дуже скоро або взагалі нескоро»
Селменці і контрабанда
Після війни у 1945 році кордон пройшов просто посеред села Селменці. Українську частину назвали Малими Селменцями, словацьку – Великими Слеменцями. Але з обох сторін розмовляють угорською. В українській частині на 80 дворів – 40 магазинів, ціни переважно в євро. Але надприбутки мають ті, хто займається контрабандою. Завдяки кордону незаконний дохід може складати навіть 4 тисячі євро у день. Дві частини колись одного цілого: як живуть українські пенсіонери з українськими пенсіями, а як – словацькі, з європейськими?
На черзі три вражаючі історії:
– Про в'язня концтаборів, піддослідного лікаря Менгеле. Ігор Малицький – єдиний в'язень чотирьох концтаборів, що дожив до наших днів. Зараз він живе у звичайній п'ятиповерхівці у спальному районі Харкова. Про те, як йому вдалося вижити, пройшовши «пекло» – у матеріалі.
– Про одну з перших жінок-диригентів з України. У квітні минуло 125 років від дня народження Платониди Щуровської-Росіневич (1893–1973) – однієї з перших у світі жінок-диригентів, сміливої українки, яка не побоялась викликів долі.
– Про іноземців, які вивчили українську. Вони народилися і виросли у різних куточках світу, але тепер їх об’єднує українська мова. Радіо Свобода поспілкувалося з шістьма іноземцями, які змогли вивчити мову найбільшої країни Європи.
Діти і космос
Що знають і яким уявляють космос діти? Чи мріють про політ у Всесвіт чи професію космонавта? Радіо Свобода запитало учнів київської школи імені С. Корольова – унікального закладу, де поєднують вивчення космонавтики із патріотичним вихованням.
Пам’ятайте про Всесвіт можливостей!
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