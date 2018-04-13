Радіо Свобода Daily: Навіщо Коломойський зустрічався із Ложкіним і Боголюбовим у Женеві?

Коломойський в екзилі

Навіщо «людина президента» Борис Ложкін літав до Ігора Коломойського та Геннадія Боголюбова у Женеву і чому український мільярдер вже понад 8 місяців не прилітає із Швейцарії в Україну?

Один із найвпливовіших українських олігархів Ігор Коломойський не з’являється в Україні вже більше ніж 8 місяців. Після того, як у грудні 2016-го його «ПриватБанк» забрала держава (за даними Нацбанку – з величезною фінансовою дірою) в Україні порушені кримінальні справи щодо виведення десятків мільярдів гривень з «ПриватБанку» перед його націоналізацією.

Чому олігарх так довго не навідується в Україну? Як Коломойському живеться у Женеві та як він відсвяткував свій ювілей – адже Лондонський суд заборонив олігархові витрачати більше ніж 20 тисяч фунтів на тиждень? Хто з української політичної еліти відвідує Коломойського у Швейцарії? І про що він міг домовлятись на березі Женевського озера із «людиною президента» Борисом Ложкіним? Про зустрічі, які можуть бути доленосними для України, але тримаються у секреті, дізнались журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Далі коротко:

Селменці і контрабанда

Після війни у 1945 році кордон пройшов просто посеред села Селменці. Українську частину назвали Малими Селменцями, словацьку – Великими Слеменцями. Але з обох сторін розмовляють угорською. В українській частині на 80 дворів – 40 магазинів, ціни переважно в євро. Але надприбутки мають ті, хто займається контрабандою. Завдяки кордону незаконний дохід може складати навіть 4 тисячі євро у день. Дві частини колись одного цілого: як живуть українські пенсіонери з українськими пенсіями, а як – словацькі, з європейськими?

На черзі три вражаючі історії:

– ​Про в'язня концтаборів, піддослідного лікаря Менгеле​. Ігор Малицький – єдиний в'язень чотирьох концтаборів, що дожив до наших днів. Зараз він живе у звичайній п'ятиповерхівці у спальному районі Харкова. Про те, як йому вдалося вижити, пройшовши «пекло» – у матеріалі.

– ​Про одну з перших жінок-диригентів з України. У квітні минуло 125 років від дня народження Платониди Щуровської-Росіневич (1893–1973) – однієї з перших у світі жінок-диригентів, сміливої українки, яка не побоялась викликів долі.

– ​Про іноземців, які вивчили українську. Вони народилися і виросли у різних куточках світу, але тепер їх об’єднує українська мова. Радіо Свобода поспілкувалося з шістьма іноземцями, які змогли вивчити мову найбільшої країни Європи.

Діти і космос

Що знають і яким уявляють космос діти? Чи мріють про політ у Всесвіт чи професію космонавта? Радіо Свобода запитало учнів київської школи імені С. Корольова – унікального закладу, де поєднують вивчення космонавтики із патріотичним вихованням.​

​Пам’ятайте про Всесвіт можливостей!

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