Радіо Свобода Daily: екс-суддя часів Януковича Татьков попросив політичний притулок в Австрії

Суддя Татьков: політичний біженець чи втікач від правосуддя?

Австрія – один з улюблених європейських напрямків українських можновладців та політиків, коли мова заходить про «план Б» – тобто місце, де можна облаштувати своє життя на випадок політичної турбулентності чи кримінального переслідування в Україні. Більше того, Україна цього року увійшла до топ-10 країн, вихідці з яких просять у влади Австрії політичного притулку. Такі дані озвучили у Федеральному відомстві у справах іноземців та біженців (BFA). Банківська система та ринок нерухомості у Відні дозволяють надійно інвестувати свої гроші, зароблені на українцях, в тому числі, сумнівним шляхом.

Цього тижня стало відомо, що колишній суддя часів Віктора Януковича Віктор Татьков, якого розшукують українські правоохоронці, аби притягнути до відповідальності, попросив політичний притулок в Австрії.

Хто такий суддя Татьков? Що йому інкримінують українські правоохоронці? І чи запит на політпритулок в Австрії допоможе йому уникнути правосуддя? Це з’ясовували журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

Українсько-російське громадянство в Криму

Ті, хто отримав громадянство Росії в Криму, зберігають українське громадянство – так стисло можна переповісти суть пропозиції президента України Петра Порошенка до Верховної Ради. Про це йдеться в законопроекті №8297, зареєстрованому 19 квітня.

Серед іншого, статтю 19 пропонується доповнити положенням, згідно з яким не є підставою для втрати громадянства України «набуття громадянства Росії в результаті здійснення протиправних та недобросовісних дій на тимчасово окупованій території Криму окупаційною адміністрацією Росії…»

А тепер стисліше:

У «Нафтогазі України» вже прокоментували повідомлення російського «Газпрому» про те, що він направив до Стокгольмського арбітражу документи для розторгнення контрактів на постачання газу і його транзит через територію України.

В Україну прибули ще 800 тисяч доз вакцини проти кору, повідомили в МОЗ.

Засудженого в окупованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує від 19 березня, мають намір відправити в карцер СІЗО Сімферополя, повідомляє Кримська правозахисна група. І наголошує, що користуватися спальним місцем в карцері можна тільки в спеціально відведені вночі години

Суд обрав запобіжний захід водієві легковика, якого підозрюють в спричиненні ДТП з дев’ятьма загиблими у Кривому Розі, – 60 днів утримання під вартою без права внесення застави.

Кримчанин проти Mercedes

Шукати справедливості за допомогою білбордів. Це не сюжет оскароносного фільму, а реальна історія, що триває у Сімферополі вже 10 років. Місцевий житель купив автомобіль Mercedes, що виявився бракованим. Автовиробник помилку визнав, але грошей кримчанину не повернув. Багато років він судиться в українських і російських судах. Чоловік вирішив покарати своїх кривдників, вивісивши білборди в центрі міста. Справжню голівудську драму про боротьбу великого бренду і маленької людини – дивіться у сюжеті Крим.Реалії.

І про успіх, якому варто порадіти.

Мультфільм «Викрадена принцеса» за місяць світового прокату зібрав майже 2,5 мільйона доларів

А ​повітряні гімнасти з Харкова Катя Бускандзе і Микита Бичков вразили глядачів американського телешоу – відеозапис їхнього виступу набрав понад двадцять мільйонів переглядів у соціальній мережі Facebook.

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