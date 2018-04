Радіо Свобода Daily: знищено камеру з кабінету Чеботаря, яку НАБУ хотіло використати як доказ

«Знищений доказ»

Прихована камера, яка зафіксувала переговори в кабінеті екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря щодо закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, була знищена як речовий доказ на виконання ухвали суду в рамках іншого кримінального провадження. У НАБУ планували використати цей пристрій як ймовірний речовий доказ у справі «рюкзаків Авакова». Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми»: «Рюкзаки Авакова»: знищений доказ». Про які ще нові деталі цієї гучної справи довідалися журналісти, дивіться за цим посиланням.

Бочковського поновили на посаді, але в кабінет не пустили

Сергія Бочковського, якого напередодні суд поновив на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, не пропустили на робоче місце. Представник кадрового апарату ДСНС пояснив, що дозволом на допуск до адміністративної будівлі для Бочковського може бути лише відповідне рішення уряду, а не судова ухвала. Наразі ж такого розпорядження Кабміну немає. У МВС заявили, що рішення суду про відновлення Бочковського на посаді, вже оскаржили.

Ось як «гучно» затримували цього чиновника у березні 2015 року. Тоді повідомлялось, що Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького підозрюють в організації злочинних схем при закупівлі пального за завищеними цінами.

Далі коротко:

Представник Росії в ТКГ анонсував обмін полоненими вже «найближчим часом»

Поліція повідомила, що близько 100 масових заходів заплановані в Україні на 1-2 травня, а на 9 травня – близько двох тисяч.

Національний банк України ввів в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні.

«Повністю без’ядерний Корейський півострів»

І про історичну подію. Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова. Про це заявили президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за підсумками саміту поблизу демаркаційної лінії, що розділяє дві країни.

«Південна і Північна Кореї підтвердили спільну мету… – повністю без’ядерний Корейський півострів», – йдеться в спільній заяві. Водночас документ не передбачає жодних нових конкретних заходів, до яких мала б вдатися Північна Корея на шляху до денуклеаризації.

«Це перший крок, це обнадіює, але ми маємо усвідомлювати, що попереду ще багато важкої роботи», – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час зустрічі з міністрам закордонних справ НАТО в Брюсселі.

(Неформальний фоторепортаж із саміту корейських лідерів тут)

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Неформальний фоторепортаж із саміту корейських лідерів

Кім Чен Ин став першим за 65 років правителем КНДР, що ступив на землю Південної Кореї.

ABBA знову заспівала

І цікавинка для шанувальників культового гурту «ABBA». Учасники гурту вперше за 35 років повідомили, що записали дві нові пісні, одна з яких «I Still Have Faith In You» («Я досі вірю в тебе»). Презентуватимуть записи у грудні.

Послухайте й Ви свою улюблену пісню і проведіть ці вихідні на всі 100%!

