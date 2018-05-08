Радіо Свобода Daily: із монастиря знов у СІЗО – суд призначив арешт бразильцю Лусваргі

60 діб для Лусваргі

Павлоградський міськрайонний суд вирішив арештувати на 60 діб без можливості внесення застави бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в Україні в участі у незаконних збройних формуваннях і терористичній організації. Як заявив суддя, таке рішення пов’язане з тим, що існують ризики ухилення підозрюваного від правосуддя, і зважаючи на тяжкість інкримінованих йому злочинів. Ця судова ухвала оскарженню не підлягає.

Хто саме обстріляв Маріуполь

В СБУ заявили, що довели участь російських військових в обстрілі Маріуполя в січні 2015 року. Тоді внаслідок обстрілу, загинули принаймні 30 мирних мешканців і понад 100 були поранені. Слідчі СБУ задокументували увесь ланцюжок організації, координації та виконання кадровими військовими Росії цього обстрілу. Їхні прізвища тут.

Практично одночасно такі самі результати свого розслідування того обстрілу Маріуполя оприлюднила міжнародна група розслідувачів Bellingcat. Вона встановила особи російських офіцерів, а також українських і російських бойовиків, причетних до обстрілу. Це, зокрема, названі і СБУ російські генерал Ярощук, полковник Цаплюк і підполковник Власов.

Далі три історії з регіонів

У Маріуполі місцеві активісти домоглися демонтажу білбордів до 9 травня, котрі вони сприйняли як провокацію. Як і в багатьох інших містах сходу, тут днями з'явилися білборди з привітаннями зі святом Перемоги від одного з лідерів «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула, але в Маріуполі вони не провисіли і декількох діб. Частину городян обурив і зміст постеру, і манера подачі самого привітання. Там був використаний слоган «Танки бруду не бояться», а в одній з локацій міста ця реклама ще й межувала з бордом пам'яті Небесної сотні.

У Львові п’ятий місяць не отримують зарплати працівники Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування i протезування. Працівники не страйкують, бо відчувають відповідальність перед людьми з інвалідністю, які проходять реабілітацію, яким корегують протези. Від січня цього року зупинене і виробництво інвалідних візків на підприємстві.

А у Чернігові фактично сповзає у прірву цілий пласт історії. Руйнується схил Єлецької гори – однієї з найдавніших територій міста. На думку деяких істориків, саме там багато століть тому заснували Чернігів. Сьогодні ж ця ділянка поступово розмивається водою. Допомагають у руйнуванні й місцеві жителі, які тривалий час видобувають на схилі гори глину для власних потреб.

Знову президент

А у Росії тим часом відбулася чергова інавгурація президента Володимира Путіна. Це вже четвертий термін російського очільника. На цьогорічну інавгурацію була запрошена рекордна кількість гостей, близько 5 тисяч. Серед них була ціла низка політиків, діячів культури та навіть іноземних акторів.

На федеральних російських телеканалах церемонію було показано у незвичному форматі: наче це реаліті-шоу, спершу сцена із кабінету Володимира Путіна, де він зображає інтенсивну роботу. Та в якийсь момент він розуміє, що час настав – встає з-за столу, вдягає піджак та починає впевнено крокувати пустими коридорами Кремля. Дорогою він зустрічає чиновників або охоронців, всім тисне руки, розглядає картини на стінах. У всій цій політичній патетиці знайшлось місце для багатьох жартів у соцмережах. Особливо, якщо врахувати, що це вже далеко не перший термін Путіна. Радіо Свобода зібрало найцікавіше про інавгурацію в Росії.

Adidas випустив «радянську» сукню

Та обурення виликала не лише інавгурація Путіна. Жіноча сукня, створена компанією Adidas до Чемпіонату світу з футболу в Росії, теж обурила численних коментаторів в інтернеті. Сукня є частиною серії, створеної спеціально до спортивних змагань і має вшанувати Росію, але демонструє герб Радянською Союзу та напис СРСР. Ось як вона виглядає.

Український інститут національної пам’яті в сврю чергу нагадав дочірньому підприємству «Adidas-Україна» про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму.

Як боротися з хронічним стресом

І на завершення порада. Але не наша, а від в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. «Найбільш потужною зброєю» для боротьби зі стресом є медитація та прості фізичні вправи, написала вона у мережі Facebook. Очільниця МОЗ зазначила, що для протистояння стресу необхідно обирати «будь-яку активність, яка вам до душі», та зробити її регулярною частиною життя. І як з цим не погодитись?:)

Бажаємо мати «віддушину» і не стресувати!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.