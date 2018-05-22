Радіо Свобода Daily: Цукерберг знову відповідатиме на незручні запитання

Починаємо зі стислих повідомлень.

Міністр оборони України Степан Полторак наказав посилити контроль за обігом зброї після вибуху гранати на Івано-Франківщині, унаслідок чого постраждали дев'ять людей. Інцидент трапився біля місцевого кафе. За версією поліції, старший сержант 10-ї гірсько-піхотної штурмової бригади кинув гранату у гурт чоловіків, з якими у нього виник конфлікт на ґрунті ревнощів до співмешканки.

Група батальйону «Донбас» захопила трьох бойовиків у їхньому тилу, повідомили в ООС.

У миколаївській школі розпилили невідомий аерозоль, близько 400 учнів евакуювали. Схожий випадок стався раніше у Павлограді на Дніпропетровщині. Тоді евакуювали понад 600 учнів і вчителів.

А у Міністерстві освіти і науки розробили нову модель оцінювання в перших класах. Як повідомляє прес-служба МОН, ця модель ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити насамперед процес навчання, а не результат (тобто кількість помилок).

Власні ракети бойовиків на Донбасі

Бойовики угруповання «ДНР», яке визнане в Україні терористичним, оголосили про створення двох власних ракетних систем залпового вогню. За їхніми словами, снаряди повинні летіти на відстань майже десять кілометрів. Калібри близькі до радянських систем «Смерч» і «Ураган». Донбас.Реалії вирішили дізнатись, що приховують бойовики за гучними заявами і наскільки реальна загроза від зброї угруповань.

«Охмадит» і його новий корпус

В «Охматдиті» відкрили першу чергу нового корпусу. З кінця квітня працюють відділення ультра-звукової, променевої та магнітно-резонансної діагностики та відділення променевої терапії. Вже зараз відбуваються останні кроки до початку повноцінного функціонування центру служби крові та надсучасної лабораторії для обстеження донорів. Як зміниться робота головної дитячої лікарні України після відкриття нового корпусу? Що стане з поліклінікою «Охматдит»? Чи вистачає ліків пацієнтам? Про це Радіо Свобода розпитало головного лікаря «Охматдиту» Ірину Садов’як.

Цукерберг знову відповідатиме на незручні запитання

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг сьогодні має зустрітися з головою Європарламенту Антоніо Таяні і законодавцями ЄС. Тема розмови – обговорення впливу соціальної мережі на право сотень мільйонів жителів Європи на захист приватного життя, а також впливу Facebook на вибори по обидві сторони Атлантики і поширення фейкових новин. Зустріч траслюватимусь наживо. Цукерберга, ймовірно, також будуть розпитувати про те, чому екстремісти досі використовують Facebook для зв’язку один з одним і вербування.

Дворик у дворі

І про маленьку казку, створену своїми руками. 80-річний львів’янин Юрій Краєвський четвертий рік поспіль дивує сусідів своєю творчістю і непосидючістю. Літній чоловік розмалював частину фасаду багатоповерхівки і облагородив прибудинкову територію, створивши там атмосферу древнього Львова. А ще зумів навчити людей шанувати чужу працю. Дивіться як.

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