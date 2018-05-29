Радіо Свобода Daily: Акції на підтримку Олега Сенцова відбуваються у багатьох містах світу

Нічні візити до Адміністрації президента

Про ці зустрічі в Адміністрації президента України не звітують прес-служби і неохоче говорять їхні учасники. Вони відбуваються пізно ввечері або навіть вночі, непублічно, з участю впливових бізнесменів, депутатів і самого президента.

Які питання до півночі могли вирішувати бізнесмени брати Суркіси та депутат Олександр Грановський із Петром Порошенком в його Адміністрації, свідками зустрічі яких стали журналісти «Схем»? Який стосунок Суркіси і президент можуть мати до справи про розкрадання коштів «Запоріжжяобленерго», фігурантом якої є екс-депутат Дмитро Крючков, котрий нещодавно вийшов під заставу у Німеччині? Про це – у розслідуванні програми «Схеми», яке відкриває наш сьогоднішній огляд.

14 років для Сущенка?

На засіданні в Московському міському суді, що відбулося 28 травня, прокурор попросив 14 років позбавлення волі для українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Росії в 2016 році і звинуваченого в шпигунстві. Роман Сущенко своєї провини не визнає, про що сказав у своєму кінцевому слові. Сторона захисту також навела свої аргументи на користь його невинуватості. В інтерв’ю Радіо Свобода захисник Сущенка Марк Фейгін сказав, що розраховувати на виправдувальний вирок у російському суді не доводиться, але можна сподіватися на обмін.

Акції на підтримку Сенцова

А от засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов, який 14 травня оголосив голодування, погодився на підтримувальну терапію.

Тим часом акції на підтримку Олега Сенцова відбуваються цими днями у багатьох містах світу. Наприклад, у Нью-Йорку на центральній площі Таймс-сквер пройшла велика акція-перформанс. «Час спливає» – з такими словами звернулися до громадськості учасники акції на підтримку Олега Сенцова. Активісти тримали плакати з написами «Звільніть Сенцова»; інші в одязі в’язнів сиділи чи лежали на асфальті, тримаючи в руках пісковий годинник.

Далі трохи міжнародних новин.

Євросоюз закликав Москву визнати провину через збиття літака рейсу MH17.

В Італії (поки що) не буде уряду популістів-євроскептиків. Президент Серджо Маттарелла оголосив про неможливість формування кабінету з міністром економіки-критиком євровалюти, якого вперто просували лідери коаліції популістів.

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував подати заяву на громадянство 22-річному Мамуду Гассамі, вихідцю із Малі, який без страховки піднявся по фасаду багатоповерхівки у Парижі, аби врятувати дитину, що висіла, схопившись за поруччя балкона. Ось відео цього неймовірного вчинку.

Балканський урок: чи повторить Донбас долю Косова?

Російські прапори, портрети із зображенням Володимира Путіна, негласна заборона державної символіки і непідконтрольний статус. Це не окупований Донбас, а сербський анклав на півночі Республіки Косово. Миротворчі війська стоять там вже багато років, але конфлікт досі не вирішено. Чи чекає таке ж майбутнє на Луганськ і Донецьк? І чи можливий в Україні «косовський сценарій»? Наш кореспондент з’їздив у відрядження, щоб це дізнатись.

Пограти в декомунізатора

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила так званий «закон про декомунізацію» – це процес позбавлення від впливу комуністичної ідеології. В Українському інституті національної пам’яті повідомляють, що декомунізація вже фактично завершена. Та чи дійсно процес декомунізації відбувся? Радіо Свобода пропонує вам зробити і свій внесок і пройти відповідну гру на завершення.

Не бійтесь викидати непотрібне!

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