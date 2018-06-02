Радіо Свобода Daily: як живе один із найвпливовіших посадовців СБУ Павло Демчина і його родичі

Павло Демчина. «Вартовий корупції» в СБУ

Історія з інсценуванням убивства журналіста Аркадія Бабченка сколихнула чи не весь світ. Глобальні медіа вийшли з передовицями про гучну операцію української спецслужби. Ця історія наочно продемонструвала важливість реформи органів Служби безпеки України – посилення ключових функцій – розвідки/контррозвідки, зосередження на антитерористичній діяльності.

У той же час, у спецслужбі є цілі управління, що виконують невластиві для неї функції – боротьби з корупцією, економічними злочинами. І перерозподіл коштів, що виділяються на фінансування «бізнес»-департаментів, очевидно, стане хорошою інвестицією у профільну роботу Служби безпеки України.

«Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) продовжують розповідати про один із таких непрофільних підрозділів СБУ та його очільника.

Павло Демчина – один з найвпливовіших посадовців СБУ. Він – перший заступник голови служби та очолює відоме «управління К» – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яке й саме нерідко опинялося в центрі корупційних скандалів.

Про те, як вже перебуваючи під слідством, Демчина пішов на підвищення, обзавівся новим елітним авто та як покращились умови життя його родичів – у розслідуванні «Схем».

#SaveOlegSentsov

Російський журналіст Шура Буртін заявив про початок голодування на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Тим часом 1 і 2 червня у різних містах світу активісти проводять глобальну акцію #SaveOlegSentsov.

На сторінці руху у Twitter зазначається, що акція пройде напередодні чемпіонату світу з футболу в Росії. У різних містах світу активісти виставлять «червону картку» режиму Путіна, який незаконно утримує людей за ґратами», йдеться в повідомленні.

Тепер стисло.

Керівник агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський заявив, що відмовляється від українського громадянства і вважає себе «лише громадянином Росії».

В Україні має бути запроваджений сертифікаційний іспит з української мови для осіб, які подають клопотання про набуття громадянства України.

Львів отримав 35 мільйонів євро на вирішення «сміттєвої проблеми»

Перший «бойовий випуск»

Легендарний «Майк», один із координаторів оборони Донецького аеропорту, заступник командира 79-ї ОДШБр підполковник Максим Миргородський прийняв державні випускні іспити в курсантів факультету високомобільних десантних військ Одеської військової академії. Майже половина «випуску» мають бойовий досвід. Які ж командири потрібні зараз українській армії? Про це в інтерв’ю Радіо Свобода з Максимом Миргородським.

«Малевич. Український квадрат»

Українська редакція міжнародної медіакорпорації Радіо Свобода представила документальний фільм Дмитра Джулая «Малевич. Український квадрат». Це спроба через нові факти, маловідомі біографічні відомості, спогади сучасників художника, коментарі українських та іноземних дослідників сфокусувати новий погляд на особистість великого супрематиста і пояснити його творчість в українському вимірі.

Дослідники творчості Малевича та мистецтвознавці, які відвідали прем’єру, залишились враженими роботою.​ «Фільм вражає, а в деяких місцях навіть потрясає. По-перше, він зроблений високомистецьки, а, по-друге, сама інформація сенсаційна!» – поділився першими враженнями дослідник творчості Казимира Малевича Дмитро Горбачов.

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