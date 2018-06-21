Радіо Свобода Daily: чи зможуть депутати забрати в СБУ непритаманні функції?

Час реформувати СБУ?

Розпочнемо з теми, до якої сьогодні буде прикута особлива увага. Служба безпеки України – найбільш «роздута» в Європі. Вона налічує 31 тисячу осіб. Проте справа ще й у функціях. У Службі безпеки України діє окремий антикорупційний «відділ К» на чолі з Павлом Демчиною, де працює у сім разів більше працівників, ніж у підрозділі розвідки/контррозвідки.

Тому потрібно забрати в СБУ непритаманні функції боротьби з корупцією та контролю за економічним сектором – на цьому наполягають представники низки антикорупційних організацій та депутати об’єднання «Єврооптимісти». Спецслужби мають зосередитись на контррозвідувальній діяльності, а не тероризувати бізнес, вважають вони. Проте профільний комітет відкинув відповідні правки до законопроекту «Про Службу безпеки України». І вже сьогодні, 21 червня, парламент вирішуватиме, що входитиме до повноважень цього відомства і як регулюватиметься національна безпека.

Жебрівський –​ аудитор НАБУ

Президент України Петро Порошенко призначив екс-голову Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України за своєю квотою. Таким чином, склад аудиту НАБУ з трьох осіб укомплектований. Однак кандидатура Жебрівського викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві – як і призначення його колег раніше. За лінком ми зібрали як схвальні, так і негативні реакції на такий «сюрприз від президента».

Далі коротко про те, що…

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що буде балотуватися у президенти у 2019 році. Тим часом в аналітичному центрі Atlantic Council назвали 5 можливих способів, як Росія може вплинути на вибори в Україні.

Посольство України повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із ув’язненим в Росії українським журналістом Романом Сущенком. Відповідь має надійти 21 червня о дев’ятій ранку.

В Україні за державний кошт уперше надрукують підручники з англійської мови британських видавництв, повідомило міністерство освіти і науки України.

Під обстрілами «на нулі» під Горлівкою

Тим часом на околицях окупованої Горлівки досі щодня точаться бої із застосуванням артилерії та важкого озброєння. Українські сили зайшли у село Південне (колишня назва – Ленінське), в його частину, відому як Чигирі. Бійці кажуть, що таким чином поліпшили своє тактичне положення й закрили бойовикам можливість заходити в село.

Місцеві жителі зізнаються, що до цього моменту в Чигирях боїв не було, усі снаряди пролітали над головами, бо вони були між позиціями. Нині тут згоріло 17 будинків, люди були евакуйовані. Про те, як позиційна війна змінюється гарячими перестрілками у колишній сірій зоні, читайте у репортажі кореспондентів Радіо Свобода, які провели ніч і день на вулицях і в окопах у селі під Горлівкою.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Коли спеку розриває бій: фоторепортаж з передової під Горлівкою

Наслідки заяви Трампа про Крим

Минулого тижня видання BuzzFeed News із посиланням на два джерела в дипломатичних колах повідомило: президент США Дональд Трамп сказав лідерам «Групи семи», що Крим є російським, адже всі, хто живе на півострові, говорять російською. За інформацією видання, заява Трампа прозвучала під час вечері з лідерами G7 в межах саміту в Канаді минулої п’ятниці. Як раніше зазначало Радіо Свобода, інформація, що з’явилася в пресі, поки не отримала офіційного підтвердження.

При цьому низка американських політологів зазначає: якщо така заява дійсно була, вона може мати набагато серйозніші наслідки, ніж це здається на перший погляд. Зокрема, саме таку думку висловив в інтерв’ю проектові Української служби Радіо Свобода Крим.Реалії відомий американський аналітик, в минулому ‒ спеціальний радник Державного департаменту США щодо Радянського Союзу Пол Ґобл.

День біженців: п'ять фото, які показують глибину проблеми

20 червня – у світі прийнято вважати Всесвітнім днем біженця. Криза біженців по всьому світу вже кілька років не зникає з порядку денного. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, протягом 2017 року кількість людей, які змушені були тікати від воєн, насильства, переслідування та голоду (біженців і внутрішньо переміщених осіб разом) сягнула 68,5 мільйонів – 31 людина щохвилини. 52% з них – діти. Країни-«лідери» з кількості жителів, які змушені виїхати заради власної безпеки: Сирія, М’янма, Афганістан, Сомалі та Південний Судан. Тут ми відібрали п'ять вражаючих фото, які показують глибину проблеми.

Комічний персонаж «Гусь» у Київському метро

Й на завершення трішки позитиву. Київський метрополітен у співпраці з авторкою Надією Кушнір та компанією Art Nation Brands презентували постери, присвячені правилам підземки. У серії йдеться як про нагадування стандартних важливих правил, так і про людяність та ввічливість під час поїздок. Про правила метро для людей розповідає відомий фейсбук-персонаж Гусь.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Комічний персонаж «Гусь» у Київському метро – фото

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