Українське посольство знову просить суд у Москві про зустріч із Сущенком – Денісова

Посольство України повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із ув’язненим в Росії українським журналістом Романом Сущенком, повідомила Уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова.

За її даними, відповідь має надійти 21 червня о дев’ятій ранку.

18 червня у Москві відбулася зустріч омбудсманів України і Росії Людмили Денісової і Тетяни Москалькової. По її завершенню Тетяна Москалькова розповіла журналістам, що домовилася з Денісовою про взаємне відвідування режисера Олега Сенцова у російській колонії та журналіста Кирила Вишинського в Херсоні. А також про початок створення «дорожньої карти» відвідування громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі в Росії та Україні. Попри це, Денісова не змогла відвідати в Росії жодного українського в’язня, звільнення якого вимагає Київ.

Романа Сущенка, зокрема, вона намагалася відвідати 18 червня.