Радіо Свобода Daily: Українську армію декомунізують

Розпочнемо цей огляд зі стислих повідомлень.

Начальник Генштабу Віктор Муженко підписав наказ про декомунізацію в ЗСУ. Також він прокоментував нещодавню новину про найменування російських військ на честь міст, які Червона армія відбивала в нацистського Рейху під час Другої світової війни. Муженко назвав це висловленням претензій на землі, до яких Росія не має стосунку.

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення кредитування. ​Зокрема, закон зменшує фінансове навантаження на позичальників, «що сприятиме відновленню економіки й активізації кредитуванню фізичних осіб, в першу чергу для покращення житлових умов».

Покарання за несплату грошей на потреби дитини посилили ще більше. Відтепер, якщо один із батьків ухиляється від виплат протягом року – до основної суми додасться ще 20% штрафу. За два роки – 30%. Якщо три і більше років – сума зросте на 50%.

Понад 3,2 мільйона українців постійно працюють за кордоном, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Він також додав, що трудова міграція на сьогодні має сезонний характер і в цьому процесі задіяні до дев’яти мільйонів українських громадян.

Федерація футболу України змінила склад учасників Прем’єр-ліги, включивши «Чорноморець». Одесити замінять «Полтаву», яка відмовилася брати участь у змаганнях і оголосила, що розпускає команду.

Голодування як протест​

«Заплатити за любов до батьківщини й до рідних я готовий будь-яку ціну. Мене не цікавить розмір вироку. Я від початку заявив, що в подібному фарсі у мене немає ні найменшого бажання брати участь. Тільки з поваги до людей ‒ спасибі вам величезне, ‒ які приїжджають мене підтримати», – сказав Володимир Балух в останньому слові. Повний текст читайте за лінком.

Сьогодні Володимир Балух голодує 108-й день. Олег Сенцов – 52-й. Радіо Свобода зібрало найбільш помітні випадки голодування людей з-поза меж України. Історії Махатми Ганді, Іром Шарміли, Боббі Сендса та інших – у матеріалі.

Тим часом, аби врятувати сина, фігуранта севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір», до голодування вдалася Раїме Примова. Жінці 68 років, вона ‒ інвалід другої групи. Лікарі казали їй: «Вам потрібно берегти своє здоров'я, вам зовсім не можна голодувати». 3 липня медики госпіталізували жінку.

​Українські грамоти у російській школі

У російській школі видали грамоти з українською символікою. Учні 11-А класу школи №22 в місті Сєрові Свердловської області Росії збирають підписи і записують відеозвернення на підтримку директора школи Тетяни Широких і вчительки старших класів Марини Махової. Зараз питання про звільнення директора вирішується в обласному міністерстві освіти – через почесні грамоти, які вчителька помилково роздрукувала для своїх учнів.

​Гнап про минуле і майбутнє

Один із найвідоміших журналістів-розслідувачів країни Дмитро Гнап запевняє, що якби жив десь у Бельгії чи Швеції, то займався б журналістикою до глибокої старості. Але, на його думку, в Україні існує вакуум «нормальних» людей у владі. Саме бажанням заповнити цю порожнечу він пояснює своє рішення піти в політику. В інтерв'ю Олексію Братущаку Гнап розповідає про своє «ганебне» політичне минуле, про майбутні праймеріз, а також про те, чому не можна сидіти склавши руки, поки «грабують країну». Дмитро Гнап – про минуле, за яке соромно, і майбутнє, за яке треба боротися.

Бізнес ветеранів

Запорізькі ветерани війни на Донбасі стали засновниками низки закладів вуличної їжі. Чоловіки зізнаються, що ніхто з них раніше не працював у цій сфері. Радіо Свобода розпитало їх, як їм ведеться власний бізнес та чому вони вирішили розпочати власну справу. «Хто нічого не робить – той не помиляється», – переконані військові.

Ризикуйте заради вартісних справ!

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