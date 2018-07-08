Як українці вболівали за Хорватію у матчі з Росією. Огляд соцмереж

​У російському Сочі 7 липня збірна Хорватії по футболу перемогла збірну Росії та вийшла в півфінал чемпіонату світу з футболу. В соцмережах активно обговорюють результат матчу, а також дискутують про бойкотування чемпіонату, який відбувається в Росії, на тлі триваючої російської агресії проти України,

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом і заяв правозахисників про масштабні порушення прав людини в Росії. Представники влади низки країн оголосили про намір бойкотувати чемпіонат.

В Україні також закликали до бойкоту через агресивні дії Росії на Донбасі та анексії Криму. Напередодні мундіалю український режисер Олег Сенцов, якого тримають ув’язненим в Росії, оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

Хорватська команда перемогла російську у чвертьфіналі. Переможця не змогли виявити в основні та додаткові тайми, матч завершився серією пенальті.

У соцмережах відреагували одразу.

Не обійшлося без жартів.

Інші ж згадали про історичні зв’язки українців з хорватами.

Але з новою силою розгорнулась і дискусія про бойкот чемпіонату. ​

Захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення. На відео вони сказали, що присвячуют перемогу київському клубу «Динамо», за який вони тривалий час грали, та Україні. «Слава Україні! – каже Віда, який забив два голи у матчі.

І вже є пропозиції зібрати кошти на випадок, якщо футболістів оштрафують за вислови.

Деякі ЗМІ повідомляють, що ФІФА хоче розслідувати інцидент із відео, на якому хорватські футболісти після переможного матчу кажуть «Слава Україні».