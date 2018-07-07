Збірна Хорватії перемогла Росію і вийшла в півфінал чемпіонату світу

Серією пенальті завершився матч чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу 7 липня в російському Сочі. Хорвати здобули перемогу над збірною Росії і вийшли у півфінал.

Команди не змогли виявити переможця в основний час матчу. 90 хвилин гри закінчилися з рахунком 1: 1, був призначений додатковий час.

В 1/8 фіналу збірна Росії перемогла Іспанію (1: 1, 4: 3 по пенальті), хорвати виявилися сильнішими за національну команду Данії (1: 1, 3: 2 по пенальті).

6 липня збірна Франції стала першим півфіналістом чемпіонату світу з футболу, перемігши у чвертьфіналі команду Уругваю – 2:0.

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Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом і заяв правозахисників про масштабні порушення прав людини в Росії.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

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46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.