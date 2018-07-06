Макрон планує поїхати в Росію на матч збірної Франції

Президент Франції Емманюель Макрон відвідає 10 липня матч збірної Франції на Чемпіонаті світу з футболу-2018, який відбудеться в Санкт-Петербурзі, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Також Макрон в своєму Twitter привітав збірну Франції з перемогою і написав: «Побачимося у вівторок!».

Раніше він обіцяв відвідати Росію під час Чемпіонату світу з футболу, якщо збірна Франції вийде у півфінал.

Сьогодні збірна Франції стала першим півфіналістом чемпіонату світу з футболу, перемігши у чвертьфіналі команду Уругваю – 2:0.

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Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.