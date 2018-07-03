Англія вперше з 2006 року вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу

Збірна Англії з футболу обіграла Колумбію в серії пенальті та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Основний і додатковий час закінчився внічию – 1:1. На 57 хвилині рахунок відкрив англієць Гаррі Кейн, який реалізував пенальті. Колумбії вдалося відігратися лише на 93 хвилині, коли Єррі Міна замкнув головою передачу з кутового.

У серії післяматчевих пенальті Англія перемогла з рахунком 4:3. Востаннє англійці грали в 1/4 фіналу чемпіонату світу у 2006 році.

У чвертьфіналі Англія зустрінеться зі Швецією, Уругвай – із Францією, Бразилія – з Бельгією, а Росія – з Хорватією. Матчі відбудуться 6 і 7 липня.

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Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.