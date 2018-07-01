Ще один футбольний фаворит залишив ЧС-2018

Несподіванкою для багатьох уболівальників став результат матчу футбольних збірних Іспанії та Росії, який відбувся 1 липня у столиці Росії Москві: одна із фаворитів ЧС – збірна Іспанії – вийшла зі змагань, програвши збірній господаря з результатом 4:3 після серії пенальті.

Із перших же хвилин гри іспанці володіли м’ячем зі значною перевагою. Однак ма’я забив на 12-й хвилині – у свої ж ворота – російський гравець Сергій Ігнашевич. На 42-й хвилині Росія зрівняла рахунок. Пенальті реалізував російський гравець Артем Дзюба.

Збірна Росії вперше з радянських часів вийшла в чвертьфінал Чемпіонату світу з футболу.

Після результату іншої гри – між збірними Хорватії та Данії – стане відомо, хто з них змагатиметься у чвертьфіналі зі збірною господаря.

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У чвертьфіналі Уругвай зустрінеться із Францією, яка у суботу перемогла Аргентину з рахунком 4:3.

В 1/8 гратимуть ще, окрім іншого, Бразилія – Мексика, Бельгія – Японія, Швеція – Швейцарія та Колумбія – Англія.

Серед інших фаворитів, які залишили ЧС-2018, не дійшовши до чверті фіналу, були збірні Німеччини, Аргентини і Португалії.

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.