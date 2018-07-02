Чемпіонат світу: Бразилія обіграла Мексику й вийшла до чвертьфіналу

Збірна Бразилії з футболу обіграла Мексику в 1/8 фіналу чемпіонату світу з рахунком 2:0.

За бразильців забивали Неймар (51-а хвилина) та Роберто Фірміно (88-а).

У чвертьфіналі Бразилія зіграє з переможцем пари Бельгія – Японія, які зустрінуться увечері 2 липня. До 1/4 фіналу раніше кваліфікувалися ще чотири команди: Уругвай гратиме з Францією, а Росія – з Хорватією.

Ще два матчі 1/8 фіналу відбудуться 3 липня: Швеція зіграє зі Швейцарією, а Колумбія – з Англією.

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.