Чемпіонат світу: Уругвай обіграв Португалію в 1/8 фіналу

Збірна Уругваю з футболу обіграла Португалію в 1/8 фіналу чемпіонату світу з рахунком 2:1.

У складі уругвайців двічі відзначився Едінсон Кавані (7 і 62 хвилини). Гол за португальців на 55-й хвилині забив захисник Пепе.

Цей матч став для капітана Португалії, багаторазового володаря «Золотого м’яча» Кріштіану Роналду 38-м у фінальних стадіях чемпіонатів світу і Європи. Він зміг повторити досягнення німця Бастіана Швайнштайгера.

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У чвертьфіналі Уругвай зустрінеться із Францією, яка сьогодні перемогла Аргентину з рахунком 4:3.

В 1/8 фіналу відбудеться ще шість матчів: Іспанія – Росія, Хорватія – Данія, Бразилія – Мексика, Бельгія – Японія, Швеція – Швейцарія та Колумбія – Англія.

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.