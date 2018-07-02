Чемпіонат світу: Бельгія програвала з рахунком 2:0, але на останніх секундах вирвала перемогу

Збірна Бельгії з футболу обіграла Японію в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу з рахунком 3:2.

На початку другого тайму Японія забила двічі – на 48-й хвилині відзначився Генкі Харагуті, а на 52-й Інуї Такасі. Бельгії вдалося відігратися завдяки голам Яна Вертонгена, Маруана Феллаїні та Насера Шадлі. Останній забив на 94-й хвилині, за кілька секунд до фінального свистка.

У чвертьфіналі Бельгія зустрінеться з Бразилією, яка сьогодні обіграла Мексику з рахунком 2:0.

Крім того, в 1/4 фіналу Уругвай гратиме з Францією, а Росія – з Хорватією.

Останні два матчі 1/8 фіналу відбудуться 3 липня: Швеція зіграє зі Швейцарією, а Колумбія – з Англією.

Чемпіонат світу в Росії розпочався 14 червня. Мундіаль відбувається на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.