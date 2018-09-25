Німецьке життя депутата Розенблата – розслідування DW

Народний депутат України, фігурант «бурштинової справи» Борислав Розенблат невдовзі має постати перед судом. Прокурори, утім, побоюються, що він може втекти до Німеччини (САП повідомила, що 20 вересня фігуранти «бурштинової справи» не з’явилися для вручення обвинувального акта). Німецький мовець DW дослідив і розповів про іншого, «німецького», Розенблата.

В Україні Борислав Розенблат живе у «палаці на 700 квадратних метрів», а в німецькому районі Бенніґгофен на околиці пролетарського Дортмунда – абсолютно іншим, тихим життям: замість двометрового паркана і охорони охайно підстрижені кущики і завжди відкрита кована брама з візерунком, пише DW і додає, що депутат задекларував понад півтора мільйона доларів готівкою.

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Борислав Розенблат 14 вересня мав прибути до прокурора на вручення обвинувального акту. Замість цього він поїхав «у закордонне відрядження» у Дортмунд

Румунський квартирант і «Мерседес» із Житомира

Цей «німецький» Розенблат по крихті виплачує кредит за половину простесенького будинку. Щоби потягнути іпотеку, як з’ясувала DW, депутат через знайомих знайшов квартиранта – заробітчанина з Румунії, який доглядає за літніми людьми. Як випливає з декларації Розенблата, за кілька кімнат у своїй половині будинку він отримує 350 євро на місяць.

Українського мільйонера у цій німецькій реальності видає лише авто під вікнами – білий позашляховик «Мерседес» із номерами, виданими у Житомирській області, пише німецький мовець. Хоча і авто цього в Німеччині у Борислава Розенблата формально немає. Як свідчить база Національної поліції України, позашляховик із трилітровим двигуном оформлений на українську фірму дружини депутата.

У відрядженні з велосипедом

Попри автомобіль під вікнами, сподівання застати вдома Борислава Розенблата виявилися марними – двері журналістам німецького мовця ніхто не відчинив. А ще кілька днів тому Розенблат, судячи з фото на Facebook, був у Дортмунді. На фото, зробленому, як встановила DW, на подвір’ї дортмундського помешкання депутата, він хвалиться активним способом життя, позуючи з велосипедом.

Напередодні Борислава Розенблата викликав слідчий Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), аби вручити йому обвинувальний акт. Після півторарічної тяганини, спричиненої десятками клопотань і позовів адвокатів Розенблата до правоохоронців, справа нарешті готова до передачі до суду. В Україні депутата звинувачують у причетності до вимагання й одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні. Утім, як повідомили DW у САП, Розенблат до прокуратури не з’явився, поінформувавши про «закордонне відрядження».

Німецькі доходи Розенблата

Будучи півроку «невиїзним» через слідство, Борислав Розенблат неодноразово просився до Німеччини. То йому треба було провести «ділову зустріч», то «взяти участь у форумі деревообробної промисловості», то «пройти медичне обстеження».

Навесні цього року суд повернув Розенблатові його закордонний паспорт. Відтоді він, як свідчать пости у Facebook, щонайменше тричі бував у Дортмунді, щоразу фотографуючись із велосипедом. Що саме, крім велосипеда, пов’язує депутата з цим містом, він своїм українським виборцям ніколи не пояснював.

Із електронної декларації за 2017 рік, зокрема, випливає, що Розенблат отримав понад 400 тисяч гривень від дортмундської компанії Büroservice 71 UG. Гроші отримані як гонорар… «за наукову діяльність». У фірми, яка заплатила тримісячну зарплату професора випускникові Житомирського автодорожного технікуму і Камишинського військово-будівельного училища, у відкритих джерелах немає ні телефона, ні електронної пошти, пояснює DW. Крім «гонорарів», Büroservice 71 UG ще близько 400 тисяч гривень заплатила Бориславу Розенблату за «оренду нерухомості». DW пише, що неодноразові запити щодо німецьких доходів депутат проігнорував. Єдиний шанс щось дізнатися – шукати офіс дортмундської фірми.

Задній двір на околиці Дортмунда

За адресою офісу Büroservice 71 UG на вулиці Ґердер Земертайхштрасе – стрілочка, приклеєна скотчем на брудну поштову скриньку: «Вхід із заднього двору», пише німецький мовець: «Скринька у цієї фірми виявилася спільною із Бориславом Розенблатом і його дружиною Жанною. Вхід до офісу у задньому дворі вдається знайти не одразу – двері немов сховані від непрошених гостей за смітниками. На місці з’ясовується, що Büroservice 71 UG – це всього лише дві людини».

Як пояснила DW директорка Ірина Кондрашова, вона разом з колегою допомагає невеличким фірмам із бухгалтерією і податковою звітністю. Запитання про гонорари Бориславу Розенблатові наповнили погляд жінки тривогою, мовиться у статті: «До України і Порошенка ми не маємо жодного стосунку», – запевняє Кондрашова. «Ми – маленька фірма», – каже директорка, запрошуючи подивитись офіс. Крихітна кухня у декілька квадратних метрів і ще одна невеличка кімната – це і є «роботодавець Розенблата» Büroservice 71 UG».

Працедавець Розенблата – ведучий з Харкова

За що ж ця фірма платить українському депутатові, жінка розповідати навідріз відмовилася. Не допоміг прояснити ситуацію і номінальний засновник Büroservice 71 UG Дмитро Ляховецький, якого DW знайшла в Харкові. Чоловік раніше працював продавцем лакофарбових виробів, а останнім часом заробляє на життя тренінгами з ораторського мистецтва і ведучим заходів, які проводить міськрада Харкова. Почувши запитання про німецьку компанію, чоловік відмовився говорити «через зайнятість».

До 2017 року, коли у декларації Розенблата з’явилися 800 тисяч гривень від фірми ведучого з Харкова, гонорари йому – так само «за наукову діяльність» – платила німецька «дочка» його ж власної британської фірми I.S.R. International. Однойменна німецька компанія зареєстрована за тією ж адресою у Дортмунді, що і Büroservice 71 UG. Наприкінці 2017 року, невдовзі після того, як НАБУ звинуватило Розенблата у корупції, його британську компанію було ліквідовано.

«Мільйонер, що ледь тягне кредит»

Кошти, отримані від Büroservice 71 UG, разом з орендною платою від румунського заробітчанина і від ще одного українця, який володіє у Дортмунді суші-баром – це і є всі задекларовані німецькі доходи Борислава Розенблата. Вкупі вони приблизно дорівнюють сумі коштів, виплачених подружжям Розенблатів за кредитами на два об’єкти нерухомості у Дортмунді, підрахував німецький мовець.

«Останній кредит – 650 тисяч євро – депутат з дружиною взяли у банку Sparkasse Dortmund наприкінці 2016 року. Сума відсотків, які депутат і його дружина сплачують за цим кредитом, у два з половиною рази перевищує суму погашення тіла кредиту. Враховуючи історично низькі ставки за кредитами на нерухомість у Німеччині, таке погашення характерне лише для позичальників, яким ледь-ледь вистачає хоча би на мінімальні темпи погашення кредиту. Кілька десятків тисяч євро, які за дивних обставин «нашкріб» у Німеччині Борислав Розенблат, мають одну суттєву перевагу перед мільйонами доларів готівки, задекларованих в Україні: вони не підпадають під ретельну перевірку на предмет відмивання грошей, як це відбувається з грошима політиків з-за кордону, які зазвичай надходять через офшори», – мовиться у статті.

Дозвіл на проживання у Німеччині

Іпотечні кредити є непрямим підтвердженням заяв Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про те, що у Борислава Розенблата є дозвіл на проживання у Німеччині, додає DW. Адже, як правило, банки не дають кредити на нерухомість іноземцям, в яких немає права на необмежене в часі проживання. Як підтвердила DW консультантка банку, саме такої політики дотримується і Sparkasse Dortmund.

Відповідаючи на запит DW, антикорупційна прокуратура уточнила, що інформацію про дозвіл на необмежене у часі проживання Розенблата слідчі отримали від німецького посольства у Києві. У суді, де Розенблат вимагав повернути йому закордонний паспорт, прокурори, утім, так і не змогли переконати у загрозі втечі депутата до Німеччини, і паспорт йому повернули.

Чи законний дозвіл на проживання?

Водночас законність німецького дозволу на проживання Борислава Розенблата викликає сумніви, мовиться у статті: «Адже робота депутатом Верховної Ради і постійне проживання у Німеччині – речі, в принципі, взаємовиключні. Для того, щоб посвідка на проживання не втратила чинність, її власник не має права залишати країну більш ніж на півроку і його місцем переважного перебування має бути саме Німеччина».

Відомство у справах іноземців міста Дортмунд відмовилося повідомити DW, чи перевірялися підстави для перебування Борислава Розенблата у Німеччині після обрання його народним депутатом України.

У червні 2017 року детективи НАБУ затримали низку осіб за підозрою в причетності до вимагання й одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними НАБУ, є щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, загальна сума хабара – понад 300 тисяч доларів США. Фігурантами цієї справи є народні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат із метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають.

У лютому 2018 року підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали справи для ознайомлення.

20 вересня 2018-го САП повідомила, що фігуранти «бурштинової справи» не з’явилися для вручення обвинувального акта.

Цього ж дня адвокат народного депутата Борислава Розенблата заявив, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії НАБУ щодо його підзахисного в «бурштиновій справі».