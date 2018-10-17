Harrods, надмірна любов до шопінгу і нерухомість у Лондоні оточення президента Азербайджану

Піт Баумґартнер

Покупки на мільйони доларів в одному з найрозкішніших універмагів Лондона, зроблені Замірою Хаджиєвою – дружиною банкіра з Баку, який перебуває за ґратами – спричинили нову хвилю уваги до корупції в Азербайджані і дорогої нерухомості, яка, за припущеннями, належить родині першого президента цієї пострадянської країни.

Національне кримінальне агентство Великої Британії надіслало Замірі Хаджиєвій два «запити про нез’ясовані джерела статків» (Unexplained Wealth Order – ред.). Такі заходи є частиною спроб британської влади виявити незаконно отримані кошти, які були інвестовані на території Сполученого Королівства. Запити на адресу Хаджиєвої стосуються її нерухомості в центрі Лондона і гольф-клубу.

За повідомленням британського національного кримінального агентства, найближчим часом надійде ще два запити. Відомство не стало розголошувати подробиці.

Серед громадян Азербайджану, які, за припущеннями, володіють нерухомістю в Лондоні, називають президентську сім'ю, в тому числі самого главу держави Ільхама Алієва і його дружину Мехрібан Алієву, яка, за сумісництвом є віце-президентом.

Згідно зі спільним звітом «Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності» і Азербайджанської редакції Радіо Свобода, оприлюдненому в травні 2016 року, вартість нерухомості по всьому світу, яка належить Алієвим, в тому числі, дітям – сину Гейдару і дочкам Лейлі і Арзу – сягає 140 мільйонів доларів. Серед цих активів – три розкішні об'єкти нерухомості в Лондоні, загальна вартість яких становить 59 мільйонів доларів.

Як і у випадку з майном Заміри Хаджиєвої, ця нерухомість належить офшорним компаніям, пов'язаним із президентською родиною, а саме з Лейлою і Арзу. Дочки президента, як виявив «Проект з розслідування корупції та організованої злочинності», зокрема, мешкають у розкішній квартирі з видом на Гайд-парк.

«Ми розраховуємо, що «запити про нез’ясовані джерела фінансового стану» будуть застосовуватися дедалі частіше з метою розібратися з підозрілими капіталами [на суму близько 5,8 мільярда доларів] у Великій Британії, на які вказувала Transparency International», – заявив Радіо Свобода Бен Каудок, провідний експерт Transparency International.

«До цього належать заходи проти членів могутньої еліти, які, можливо, володіють недоторканністю в їхніх країнах, як, наприклад, сім'я президента Азербайджану. Ми продемонстрували, що вони потенційні кандидати [для запитів], оскільки вони, як виглядає, через свої таємні, підставні компанії тримають у Лондоні [нерухомості] на мільйони фунтів стерлінгів», – каже Бен Каудок.

Адміністрація президента Азербайджану не коментувала публічно існування нерухомості в Лондоні.

Британське відомство, яке надсилає запити про походження статків, заявило, що розглядає близько 140 справ, а щодо деяких із них уже протягом найближчих місяців агентство має намір вимагати роз'яснень.

Нерухомість, гольф-клуб, літак, винний погріб

Минулого тижня британські ЗМІ масово писали про те, що за десять років Заміра Хаджиєва, ймовірно, використовувала більше 30 кредитних карток, щоб робити покупки в одному з найдорожчих у світі універмагів на суму, що перевищує 21 мільйон доларів.

Заміра Хаджиєва стала об’єктом першого в історії Великої Британії «запиту про нез’ясовані джерела фінансового стану». Тоді ж стало відомо про шопінгову ейфорію дружини Джаханґіра Хаджиєва, який відбуває 15-річний термін в Азербайджані за звинуваченням у шахрайстві, розкраданні державних коштів та розтраті мільярдів із азербайджанської державної скарбниці.

Причиною одного з двох запитів стала нерухомість у Лондоні, яку оцінюють у 15 мільйонів доларів – вона розташована в безпосередній близькості від уже згаданого універмагу Harrods. Причина іншого запиту – гольф-клуб у Беркширі Mill Ride Golf & Country Club, вартістю в 14 мільйонів. За повідомленнями, Хаджиєвій також належить приватний літак Gulfstream (вартість – 42 мільйони доларів) і винний погріб, в якому зібрані зразки найдорожчих у світі вин.

«Нерухомість зареєстрована на компанію на Віргінських островах і компанію з острова Ґернзі [пов’язані з Хаджиєвою], – каже Радіо Свобода Бен Каудок. – Літак записаний на британську фірму... Нам вдалося з'ясувати, що Хаджиєвій належить компанія, яка володіє літаком».

55-річній Замірі Хаджиєвій необхідно пояснити джерело коштів, на які була придбана нерухомість, або ж ці активи будуть конфісковані британським урядом через суд у цивільних справах. У даний час вони заморожені і не можуть бути виставлені на продаж – доки справа не вирішиться.

«Огидний розвиток подій»

За словами глави британського національного кримінального агентства, що займається цією справою, влада Британії, ймовірно, буде змушена повернути вкладені в нерухомість кошти Азербайджанові.

У суді Заміра Хаджиєва заявляла про свою невинуватість і наполягала, що до того, як її чоловік у 2001 році став главою Міжнародного банку Азербайджану, він був успішним бізнесменом і розбагатів.

Як повідомляє Guardian, зарплатня 57-річного Джаханґіра Хаджиєва на посаді голови правління банку становила 71 тисячу доларів на рік.

За словами адвокатів Заміри Хаджиєвої, запити на адресу їхньої клієнтки «не означають, що вона або її чоловік порушили закон».

Еміне Хаджиєва, сестра Джаханґіра Хаджиєва, яка живе в Баку, заявила Азербайджанській редакції Радіо Свобода, що звинувачення на адресу її брата є «наклепом», а недавній розвиток подій «огидним».

За її словами, уряд Азербайджану надіслав британській владі підроблені документи, за якими були видані запити.

«[Влада Азербайджану] зі самого початку використовує Джаханґіра як цапа-відбувайла. Вони все звалили на нього, і ніхто інший не був потрібен [щоб звинуватити мого брата і його дружину], – сказала Еміне Хаджиєва. – У Джаханґіра був свій бізнес протягом 15 років. Хіба у нього не було права купити квартиру в Лондоні?».

Вона додала: «Нехай [британці] подивляться, хто брав великі кредити, хто [серед азербайджанської еліти] володіє віллами в інших країнах».

Сумнівні активи

За словами Бена Каудока з Transparency International, журналісти провели безліч розслідувань, що стосувалися сумнівної нерухомості в іноземній власності у Великій Британії, в тому числі тієї, яка, за деякими припущеннями, належить сім’ї президента Азербайджану Алієва.

«Офшорна і анонімна власність ускладнює ідентифікацію цих активів», – говорить Каудок. За його словами, «поліції доведеться знайти інші шляхи для підтвердження, що власник певної нерухомості і власник якоїсь офшорної компанії – одне і те ж обличчя».

«Цю роботу для поліції вже провели, і, можливо, вона зможе використовувати цю інформацію в суді. Безліч документів, у тому числі, «Панамський архів», були дуже корисні для того, щоб віднайти інформацію про власників цієї нерухомості», – говорить експерт.

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На запитання Радіо Свобода про активи сім'ї Алієва за кордоном, депутат парламенту від керівної партії «Новий Азербайджан» Евда Абрамов заявив, що немає нічого незаконного в тому, що діти президента володіють нерухомістю за кордоном.

Самад Сеїдов, керівник азербайджанської делегації при Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), також відкинув усілякі припущення про незаконні активи президентської родини за кордоном.

«Ми неодноразово стикалися зі звинуваченнями на адресу Азербайджану, влади і президента. Ці звинувачення, можливо, з тієї ж серії», – сказав Сєїдов.

У заяві національного кримінального агентства Великої Британії мовиться, що «протидія потоку незаконного капіталу в Сполучене Королівство – пріоритет держави». «У даний час заморожено чи репатрійовано кримінальних активів на понад 750 мільйонів фунтів», – мовиться у документі.