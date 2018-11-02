Подконтрольная России админиcтрация заявила об открытии новой лавы на шахте имени Засядько. Об открытии новых угольных лав в оккупации заявляют не впервые: по данным разных источников, с начала года их «​зарядили»​ от 8 до 10-ти. Но в то же время, нового оборудования на шахтах не покупают, квалифицированных кадров нет, официально сбывать уголь некуда.

Радио Донбасс.Реалии неоднократно делало материалы о том, как пророссийские админитрации на Донбассе заявляют о запусках крупных производств («Стирол», Харцызский канатный завод и другие). На поверку оказывалось, что все это пропагандистские вбросы. Так что же произошло сейчас?

Лава мечты

Сепаратистские СМИ заявили, что на донецкой шахте им. Засядько 31 октября 2018 года открыли новую лаву. Запасов угля там якобы более полумиллиона тонн, толщина пласта – более метра. Для понимания скажем: о такой лаве может мечтать любая шахта.

Но в своем комментарии журналистам исполняющий обязанности директора шахты им. Засядько Вячеслав Степанов проговорился, что работать в шахте на высокотехнологичном оборудовании некому. Представители квалифицированных специальностей выехали либо на подконтрольную Украине территорию, либо в Россию.

У нас проблемы по машинистам подземных установок, по горнорабочим подземным, у нас не хватает

«Есть только у нас проблемы по МПУ (машинистам подземных установок), по ГРП (горнорабочие подземные), этих профессий у нас не хватает», – сказал журналистам Вячеслав Степанов

Если на оборудовании некому работать, то кто же его монтировал? Шахтеры с оккупированных территорий постоянно просятся устроить их на работу в подконтрольной Украине части региона, рассказывает глава независимого профсоюза Донбасса Николай Волынко. А на днях к нему обращались рабочие с этой самой шахты Засядько, сетуя на безработицу.

У меня знакомый с шахты Засядько, они там без работы, не верю, что там зарядили лаву, да еще с таким мощным пластом!

«Есть у меня знакомый с шахты Засядько, они там без работы! Он ищет возможность устроиться на хорошую шахту или в Доброполье, или в Павлограде. Он звонил мне недавно и просит: «Помоги сделать все, чтобы устроиться на подконтрольной территории!» Так что я не верю, что там зарядили лаву, да еще с таким мощным пластом! Там идет тактика выжженной земли», – рассказал Николай Волынко

Зачем ОРДО больше угля?

За какие деньги и каким оборудованием укомплектовали эту лаву – подконтрольные России администрации не сообщают. Возможно, это сделали уже бывшими в употреблении, отремонтированными комбайнами и стойками, их там осталось много, считает экономический эксперт по неподконтрольным территориям Алексей Кущ. Но вот куда пойдет добытый уголек, там не говорят. Уголь из группировок «ЛДНР» видели и в Украине и в Польше, рассказывает Алексей Кущ.

Уголь будут вывозить в РФ, выдают ростовские сертификаты, и в третьи страны, в том числе, и в Украину

«У них (контролируемых Россией властей – ред.) есть тепловая генерация, но она не потребляет столько угля. Этот уголь будут вывозить в Российскую Федерацию, например, на ростовские шахты. Там его перемаркируют, выдают ростовские сертификаты, и уже под этими сертификатами донецкий уголь реэкспортируется в третьи страны. Потом этот уголь может попадать, в том числе, и в Украину, здесь его закупают финансово-промышленные группы, имеющие тепловую генерацию», – считает Алексей Кущ

В Кремле хотят восстановить советскую экономическую витрину на взятом под контроль Донбассе, но для этого нужно восстановить хотя бы четверть довоенных предприятий, считают эксперты. Когда это не удается сделать реально – в ход идут пропагандистские месседжи. На видео в материале об открытии лавы не было показано ни одного кусочка угля.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)